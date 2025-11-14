Популярни
Мбапе: Ако не печелиш в Реал Мадрид, хората започват да клюкарстват

  • 14 ное 2025 | 10:40
  • 393
  • 0

Килиан Мбапе отново изигра ключова роля за победата на Франция над Украйна, където с нов дубъл достигна забележителната граница от 400 гола в кариерата си само на 26 години.

С това представяне той продължи впечатляващата си форма, която го характеризираше през целия сезон, с изключение на последните два разочароващи мача на клубно ниво с Реал Мадрид. След загубата от Ливърпул (0:1) и равенството срещу Райо Валекано (0:0) много се спекулираше за атмосферата в съблекалнята и доверието в Чаби Алонсо. Мбапе реагира на тези твърдения след двубоя на Франция срещу Украйна.

„Какво искате да кажа? Нямам какво да кажа, започна той скромно. - Когато не печелиш мачове в Реал Мадрид, хората много клюкарстват, а ние не спечелихме последните два.“

„Играхме много зле, но след почивката ще се върнем подготвени, за да победим Елче“, добави Мбапе, цитиран от “Кадена Копе”.

След това той застана зад треньора, подчертавайки, че отборът се справя добре във всички турнири, независимо от последните резултати, и е на прав път: “В крайна сметка сме първи в Ла Лига и сме сред осемте най-добри отбора в Шампионската лига.”

