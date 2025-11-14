Дешан: Не трябва да омаловажаваме постигнатото

След като Франция си осигури място на Световното първенство през 2026 година с убедителна победа с 4:0 над Украйна, селекционерът на "петлите" Дидие Дешан изрази желание си да се наслади на момента.

„Имахме тази цел и я постигнахме. Разбирам, че се приема за логично и нормално да се класираме, но имахме и съперници. Изпитваме голяма гордост, заедно с щаба и отбора. Не трябва да омаловажаваме постигнатото. Не съм много изразителен човек – може би малко повече в живота, отколкото тук – но трябва да оценим момента. Като играч не съм имал възможността да видя Америка. Това е част от живота: не можеш да спечелиш всичко, да имаш всичко. Но тази вечер имаше радост, въпреки контекста на мача", коментира Дешан.

„Това е нов формат, с повече отбори, един мач повече и доста усложнения там. Вече доста сме мислили по въпроса с щаба и ще имаме първи отговор на 5 декември. Да, имаме амбиции, но ще трябва да преминем през различни етапи, при специфични климатични условия. Ще трябва да видим часовете на мачовете, времето за възстановяване между тях... Всичко това ще трябва да се проучи в дълбочина. Но отиваме с амбиция. Нека първо да преминем тази първа фаза", продължи наставникът на "петлите".

Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

„Има играчи, които получиха игрово време, това беше важно. Има контузени по време на този лагер, вероятно твърде много, въпреки че това ми позволява да видя други футболисти. Но не ми дава възможност да повтарям състава, както бих искал. Ако всички са на линия – а аз си го пожелавам – изборът ще бъде труден. Но това освежаване беше важно с оглед на всичко, което ни очаква, макар че винаги съм го правил", добави Дешан.

Специалистът не пропусна да похвали лидерските качества на Килиан Мбапе с думите: „Той напълно приема ролята си на капитан“.

Следвай ни:

Снимки: Imago