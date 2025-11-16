Популярни
  3. Косово си гарантира минимум бараж за световното

  • 16 ное 2025 | 00:12
Отборът ба Косово ще играе поне на бараж за класиране на Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико, след като победи с 2:0 като гост тима на Словения в директния спора за второто място в група "В" от квалификациите за Мондиала в зона "УЕФА".

Балканците дори имат шанса да се класират директно за световните футболни финали в Северна Америка, но задачата им е повече от сложна. За целта те трябва да победят Швейцария 6 или повече гола в прекия сблъсък от началото на следващата седмица, за да се изкачат на първото място.

Швейцарците взеха своя мач с 4:1 срещу Швеция, като по този начи още повече увеличиха безмилостната си голова разлика.

Иначе Фисник Аслани откри резултата за Косово в още в 6-ата минута на мача, а словенците довършиха сами останалата част от гробокопачеството си.

Първото, 30-годишният защитник Петър Стоянович от Легия (Варшава) си изкара два нелепи жълти картона за отрицателно време (47', 53') и остави домакините с човек по-малко. След това пък в 64-ата минута Жан Карничик си вкара злощастен автогол и реши всичко в полза на съперника.

Косово ще има предимство в сблъсъка срещу Швейцария що се касае за домакинството, но едва ли ще има силите да вкара цели шест гола. Какво точно ще се случи, остава да разберем от сблъсъка, който предстои на 18-и ноември (вторник) от 21:45 часа българско време. По същото време Словения ще играе с Швеция, като изходът от този мач няма никакво значение от гледна тозка на класирането за Мондиал 2026. Шведите единствено могат да си спестят унижението и при победа да не завършат на последното място в групата.

