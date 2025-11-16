Популярни
Обрат отказа Румъния и запази надеждите на Босна и Херцеговина

Обрат отказа Румъния и запази надеждите на Босна и Херцеговина

Босна и Херцеговина запази надежди за първото място в група "Н" и директно класиране за Световното първенство в Северна Америка, след като победи Румъния с 3:1. Босненският тим е втори и изостава на две точки от Австрия, но във вторник ще гостува на директния си съперник за върха. Румънците ще завършат трети. Те обаче отиват на плейофи за Мондиала поради доброто си представяне в Лигата на нациите.

Румъния изигра отлично първо полувреме в Зеница. Мирча Луческу имаше план и неговите играчи го изпълняваха. Те укротиха ентусиазираните домакини, а след една контраатака в 17-ата минута поведоха с гол на Даниел Бирлигеа. След почивката обаче развитието на мача бързо се промени. Един Джеко изравни и Босна започна да доминира.

Домакините бяха подпомогнати от действията на резервата Денис Драгуш. Той извърши грубо нарушение три минути след влизането си в игра и бе изгонен. Последвалият натиск на Босна и Херцеговина даде резултат и в 79-ата минута Есмир Байрактаревич се разписа след великолепно изпълнение. В самия край резервата Харис Табакович допринесе за празника на трибуните с трети гол във вратата на Раду.

