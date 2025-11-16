Дания се издъни и сега ще има тежка задача

Дания пропусна великолепен шанс да празнува класиране на Световното първенство. Скандинавците завършиха 2:2 в домакинството си на аутсайдера Беларус, който спечели първата си точка в група "С" на световните квалификации. Тимът на Брайън Ример продължава да е лидер в групата само благодарение на факта, че вторият в класирането Шотландия загуби в Гърция. Датчаните имат точка аванс, но във вторник гостуват на директния си съперник в Глазгоу и имат нужда от поне равенство, за да си гарантират участието на Мондиала.

Преди мача имаше напрежение, тъй като Датската футболна федерация искаше и Беларус да бъде изключен от международния футбол поради близките си връзки с Русия. Гостите бяха посрещнати с освирквания, като това нетипично се случи и по време на химна, а по трибуните се виждаха украински флагове. На терена провокациите идваха от играчите на Беларус.

Har Danmark noget at gøre ved et VM med sådan et niveau?https://t.co/oCiwcOEMpB — campodk (@campodk) November 15, 2025

Преди мача голмайсторът на домакините Расмус Хойлунд се разболя и отсъствието му се отрази. Неговият заместник Йонас Винд не се отличи с нещо особено. През първото полувреме Дания контролираше събитията на терена, но темпото бе бавно, а шансовете за гол малко. До попадение се стигна още в 11-ата минута, когато Микел Дамсгор откри резултата с мощен удар.

На почивката Шотландия губеше в Атина и по трибуните на "Паркен" вече празнуваха. След почивката настъпи драматичен обрат. От нищото Беларус изравни в 62-ата минута чрез Валерий Громко, който получи прекалено много пространство в наказателното поле. Последва греда за гостите преди да падне нов гол във вратата на Каспер Шмайхел, дело на Никита Демченко.

Домакините бяха в шок, но успяха да се оттърсят и да тръгнат в опит да променят нещо. Дамсгор пропусна отлична възможност да изравни, но Густав Исаксен успя да го направи в 79-ата минута. Последваха поредица от атаки към вратата на Беларус, но до нов гол не се стигна.

Снимки: Imago