Грузия - Испания (съставите)

Испания гостува на Грузия в световна квалификация от група “Е”. Мачът е от 19:00 часа в Тбилиси. По същото време в Бурса пък е двубоят между Турция и България.

“Ла Роха” е на крачка от класиране за Мондиал 2026, като това ще е официално при победа тази вечер и неуспех на турците да надвият “лъвовете”. Възможни са и други сценарии, които да подпечатат визите на “фуриите”. Европейският шампион има огромно предимство в головата разлика спрямо тима на Винченцо Монтела, а това е първото, което се гледа при евентуално равенство в точките.

Ако сега няма развръзка, тя ще остане за директния сблъсък между Испания и Турция в Севиля в последния кръг на 18 ноември.

На теория и Грузия има шанс за второто място, но за това са нужни две победи и в същото време две загуби на турците.

Преди месец Испания надви грузинците с 2:0 в първия им сблъсък от групата.

Изненадата в стартовите 11 на испанците е Алекс Баена. Той ще действа в атака заедно с Феран Торес и Микел Оярсабал.

🚨 OFICIAL | 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟



Así salimos al Boris Paichadze para seguir acercándonos al Mundial.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/FSB4YagS15 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 15, 2025