Грузия - Испания (съставите)

  • 15 ное 2025 | 17:47
Грузия - Испания (съставите)

Испания гостува на Грузия в световна квалификация от група “Е”. Мачът е от 19:00 часа в Тбилиси. По същото време в Бурса пък е двубоят между Турция и България.

“Ла Роха” е на крачка от класиране за Мондиал 2026, като това ще е официално при победа тази вечер и неуспех на турците да надвият “лъвовете”. Възможни са и други сценарии, които да подпечатат визите на “фуриите”. Европейският шампион има огромно предимство в головата разлика спрямо тима на Винченцо Монтела, а това е първото, което се гледа при евентуално равенство в точките.

Ако сега няма развръзка, тя ще остане за директния сблъсък между Испания и Турция в Севиля в последния кръг на 18 ноември.

На теория и Грузия има шанс за второто място, но за това са нужни две победи и в същото време две загуби на турците.

Преди месец Испания надви грузинците с 2:0 в първия им сблъсък от групата.

Изненадата в стартовите 11 на испанците е Алекс Баена. Той ще действа в атака заедно с Феран Торес и Микел Оярсабал.

В Барселона се чудят как да решат проблема с головете заради високата защита

  • 15 ное 2025 | 15:26
Челси уреди първия си трансфер за януари… 2028 година

  • 15 ное 2025 | 15:17
70 ранени в Ангола покрай контролата с Аржентина

  • 15 ное 2025 | 14:31
Войчех Шчесни за най-тежкия момент в кариерата си

  • 15 ное 2025 | 14:01
Поздравления за всички за класирането, горд е селекционерът на Хърватия

  • 15 ное 2025 | 13:38
Кимих и Шлотербек може да се завърнат за решителния мач със Словакия

  • 15 ное 2025 | 12:49
11-те на Турция и България, освиркаха мощно нашите при излизането им терена

  • 15 ное 2025 | 17:55
На Турция ѝ трябва 11:0 срещу България, в Испания разгледаха този вариант

  • 15 ное 2025 | 15:17
Официално: Локомотив (Сф) привлече бивш играч на Ливърпул

  • 15 ное 2025 | 13:37
България U19 се бори срещу Франция, но допусна първа загуба в квалификациите

  • 15 ное 2025 | 15:55
Янтра 0:1 Дунав, талант на Левски се разписа за "драконите"

  • 15 ное 2025 | 17:46
