  Шотландия
  Шотландия загуби в Атина, но получи нова надежда

Шотландия загуби в Атина, но получи нова надежда

Шотландия загуби в Атина, но получи нова надежда

Отборът на Шотландия загуби с 2:3 гостуването си на Гърция и можеше да се е простил с надеждите за първото място в група "С" на световните квалификации. Лидерът в групата Дания обаче не успя да победи Беларус като домакин и развръзката ще се решава във вторник в Глазгоу, където двата отбора се изправят в директен сблъсък за първото място.

Ако шотландците спечелят следващия мач, те ще се класират за финали на световно първенство за първи път от 1998 г. Шансовете им обаче не са много големи, ако те играят както в първото полувреме в Гърция. Те бяха тотално надиграни и останаха доволни, че се оттеглиха на почивката само с един гол пасив. Единственото попадение през първата част падна още в седмата минута и бе дело на Анастасиос Бакасетас, който се разписа от добавка след великолепно спасяване на Крейг Гордън.

Тимът на Стив Кларк се събуди след един удар на Скот Мактоминей, който срещна гредата. Тази ситуация сякаш вдъхнови британците и последваха пропуски на Че Адамс и Доук. По-добрата игра на гостите след почивката обаче не даде резултат, а 17-годишният Константинос Карецас отбеляза фантастичен гол в 57-ата минута. Малко след това Христос Цолис направи резултата 3:0.

Бен Доук бързо върна Шотландия в мача с първия си гол за националния отбор, а Райън Кристи върна интригата в 70-ата минута, след като засече великолепно центриране на Анди Робъртсън. Последва натиск на гостите и поредица от възможности, а в последните минути те играха и с човек повече, след като Бакасетас получи втори жълт картон. Британците така и не стигнаха до нов гол и сега им трябва победа над Дания, за да си осигурят директно класиране за Мондиал 2026.

