Австрия докосва класирането след успех в Лимасол

Австрия е много близо до първо класиране на световно първенство от 1998 година насам. Отборът на Ралф Рангник спечели с 2:0 гостуването си на Кипър и е лидер в група "Н", като има аванс от пет точки пред втория Босна и Херцеговина, който играе по-късно днес. За кипърците това бе последният мач от квалификациите и те ще завършат на четвърто място в групата.

Австрийците поведоха в 18-ата минута, когато Марко Арнаутович се разписа от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Баумгартнер. Малко по-късно Забитцер можеше да удвои аванса на гостите, но не успя да преодолее вратаря Фабиано. Стражът трябваше да се намесва и след опит на Зейвалд преди почивката.

Тимът на Рангник имаше предимство и до голяма степен реши мача в 55-ата минута, когато Арнаутович отбеляза втори гол. Отлична дефанзивна намеса на Дансо се превърна в асистенция. Нападателят се озова сам срещу вратаря, финтира и прати топката в мрежата. След час игра Арнаутович бе заменен. Австрийците нямаха проблем да запазят преднината си, а резервата Вимер удари греда.

