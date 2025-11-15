Уелс се затрудни с Лихтенщайн

Уелс спечели гостуването си на Лихтенщайн в мач от световните квалификации, но успехът дойде по-трудно от очакваното. Тимът на Крейг Белами, който бе наказан и изгледа срещата от трибуните, победи с 1:0. Единственото попадение в мача реализира Джордан Джеймс в 63-ата минута. Успехът изравни Уелс по точки с втория Северна Македония. Двата отбора излизат един срещу друг в решителен сблъсък след няколко дни.

Лихтенщайн се бранеше успешно в голяма част от двубоя. През първото попадение гол на Нейтън Броудхед бе отменен поради засада след дълго разглеждане на ситуацията. Вратарят на домакините имаше работа, но чистите положения пред него не бяха толкова много.

Job done for Wales who hold on for a 1-0 win away in Liechtenstein to set up a huge game against North Macedonia on Tuesday 🍿#BBCFootball pic.twitter.com/vQHwcXTEJI — BBC Sport Wales (@BBCSportWales) November 15, 2025

През втората част удар на Даниел Джеймс от въздуха срещна гредата. Час в 63-ата минута отлична комбинация между бившия играч на Манчестър Юнайтед и Неко Уилямс завърши с подаване към Джордан Джеймс пред вратата и той откри резултата.

Ако Уелс спечели срещу Северна Македония, тимът ще завърши втори в групата. Ако не успее, пак ще се класира за плейофите благодарение на изявите си в Лигата на нациите, но в този вариант ще е гост на полуфиналите.

Снимки: Imago