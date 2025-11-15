Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Уелс
  3. Уелс се затрудни с Лихтенщайн

Уелс се затрудни с Лихтенщайн

  • 15 ное 2025 | 21:32
  • 536
  • 0
Уелс се затрудни с Лихтенщайн

Уелс спечели гостуването си на Лихтенщайн в мач от световните квалификации, но успехът дойде по-трудно от очакваното. Тимът на Крейг Белами, който бе наказан и изгледа срещата от трибуните, победи с 1:0. Единственото попадение в мача реализира Джордан Джеймс в 63-ата минута. Успехът изравни Уелс по точки с втория Северна Македония. Двата отбора излизат един срещу друг в решителен сблъсък след няколко дни.

Лихтенщайн се бранеше успешно в голяма част от двубоя. През първото попадение гол на Нейтън Броудхед бе отменен поради засада след дълго разглеждане на ситуацията. Вратарят на домакините имаше работа, но чистите положения пред него не бяха толкова много.

През втората част удар на Даниел Джеймс от въздуха срещна гредата. Час в 63-ата минута отлична комбинация между бившия играч на Манчестър Юнайтед и Неко Уилямс завърши с подаване към Джордан Джеймс пред вратата и той откри резултата.

Ако Уелс спечели срещу Северна Македония, тимът ще завърши втори в групата. Ако не успее, пак ще се класира за плейофите благодарение на изявите си в Лигата на нациите, но в този вариант ще е гост на полуфиналите.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Австрия докосва класирането след успех в Лимасол

Австрия докосва класирането след успех в Лимасол

  • 15 ное 2025 | 21:15
  • 802
  • 0
Световните квалификации: Играят се пет мача

Световните квалификации: Играят се пет мача

  • 15 ное 2025 | 21:02
  • 16559
  • 3
Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

  • 15 ное 2025 | 20:58
  • 29393
  • 11
Бразилия с първа победа над Сенегал, мачът донесе проблеми за Арсенал и Тотнъм

Бразилия с първа победа над Сенегал, мачът донесе проблеми за Арсенал и Тотнъм

  • 15 ное 2025 | 20:46
  • 7512
  • 1
Душан Керкез си намери нов отбор

Душан Керкез си намери нов отбор

  • 15 ное 2025 | 19:13
  • 18112
  • 9
Казахстан спря Белгия от класиране още сега

Казахстан спря Белгия от класиране още сега

  • 15 ное 2025 | 18:12
  • 5100
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

Лъч светлинка за България на "Крокодила", но накрая пак сме капо

  • 15 ное 2025 | 20:53
  • 75295
  • 360
Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

Испания не дочака помощ от България, но все пак отива на Мондиала

  • 15 ное 2025 | 20:58
  • 29393
  • 11
Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

Димитров: Нека критиките бъдат към мен! Готов съм да платя цената

  • 15 ное 2025 | 21:10
  • 7502
  • 22
Кръстев: От много години излизаме страшно смачкани! Ние сме продукт на държавата

Кръстев: От много години излизаме страшно смачкани! Ние сме продукт на държавата

  • 15 ное 2025 | 21:24
  • 6887
  • 21
България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

България с нова гръмка победа по пътя към ЕвроБаскет 2027

  • 15 ное 2025 | 20:26
  • 18302
  • 11
Световните квалификации: Играят се пет мача

Световните квалификации: Играят се пет мача

  • 15 ное 2025 | 21:02
  • 16559
  • 3