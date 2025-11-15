Популярни
  2. Белгия
  3. Казахстан спря Белгия от класиране още сега

Казахстан спря Белгия от класиране още сега

  • 15 ное 2025 | 18:12
  • 2044
  • 0
Казахстан спря Белгия от класиране още сега

Белгия пропусна да се класира още днес на Мондиал 2026, след като не успя да надвие Казахстан като гост в квалификационна среща от група “J”. Двубоят в Астана завърши 1:1, което сега задължава “червените дяволи” да минат на поправителен срещу Лихтенщайн във вторник.

Белгийците направиха какво ли не в стремежа си да надделеят, но нямаха късмет. Освен това - на фона на успеха с 6:0 преди два месеца - те леко подцениха казахстанците, които още в 9-ата минута им поведоха в резултата след попадение на 17-годишния Дастан Сатпаев.

Капитанът на гостите в този мач Ханс Ванакен изравни три минути след почивката.

После пред вратата на домакините се заредиха безброй атаки, но топката така и не попадна отново в мрежата им. На тима на Руди Гарсия не помогна и изгонването на съперниковия играч Ислам Чесноков с директен червен картон в 79-ата минута.

Вратарят Темирлан Анарбеков направи осем спасявания - някои от които изключителни.

И все пак точката гарантира най-малкото плейоф на белгийците, като е немислимо те да не се класират директно, защото Лихтенщайн е абсолютен аутсайдер без точка до момента.

Казахстан играеше само за честта си, тъй като това беше последна квалификация на тима и той нямаше шанс дори за втората позиция. Бившият отбор на Станимир Стоилов завършва цикъла с 8 точки.

