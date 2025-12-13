Лаутаро обмисля преминаване в Барселона

Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес обмисля преминаване в Барселона, съобщава El Nacional.

Според източника, аржентинецът се вижда като дългосрочен заместник на нападателя на каталунския клуб Роберт Левандовски.

Този сезон Левандовски е изиграл 16 мача за Барселона във всички турнири, в които е отбелязал осем гола и е направил една асистенция.

Лаутаро Мартинес е изиграл 19 мача за Интер във всички състезания този сезон, в които е отбелязал 11 гола и е дал две асистенции.

Настоящият договор на Мартинес с миланския клуб е до лятото на 2029 г. Според информация, предоставена в портала Transfermarkt, пазарната стойност на футболиста е 85 милиона евро.