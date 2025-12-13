Лаутаро обмисля преминаване в Барселона

Популярни
  • 13 дек 2025 | 05:13
  • 1009
  • 17
Капитанът на Интер Лаутаро Мартинес обмисля преминаване в Барселона, съобщава El Nacional.

Според източника, аржентинецът се вижда като дългосрочен заместник на нападателя на каталунския клуб Роберт Левандовски.

Този сезон Левандовски е изиграл 16 мача за Барселона във всички турнири, в които е отбелязал осем гола и е направил една асистенция.

Лаутаро Мартинес е изиграл 19 мача за Интер във всички състезания този сезон, в които е отбелязал 11 гола и е дал две асистенции.

Настоящият договор на Мартинес с миланския клуб е до лятото на 2029 г. Според информация, предоставена в портала Transfermarkt, пазарната стойност на футболиста е 85 милиона евро.

Анже затрудни още повече положението на Нант

  • 13 дек 2025 | 00:22
  • 778
  • 0
Лече с минимална победа срещу Пиза

  • 13 дек 2025 | 00:15
  • 1419
  • 0
Жирона изплува на спасителния бряг след обрат

  • 13 дек 2025 | 00:06
  • 1995
  • 0
Унион изненада втория в Бундеслигата и доближи зона "Европа"

  • 12 дек 2025 | 23:56
  • 1211
  • 2
Рууни разкри, че е получавал смъртни заплахи след трансфера си в Юнайтед

  • 12 дек 2025 | 20:38
  • 1773
  • 0
Разговорът между Слот и Салах даде резултат

  • 12 дек 2025 | 20:01
  • 32966
  • 21
Кобрата загуби световната си титла

  • 12 дек 2025 | 23:02
  • 57238
  • 297
Пулев след поражението: Един удар може да реши всичко

  • 12 дек 2025 | 23:06
  • 29601
  • 39
Арда излъга Черно море за Купата с един красив, един куриозен и един спорен гол

  • 12 дек 2025 | 19:22
  • 43163
  • 84
Разговорът между Слот и Салах даде резултат

  • 12 дек 2025 | 20:01
  • 32966
  • 21
Може да има Левски - ЦСКА на 1/4-финал за Купата, ето кога е жребият

  • 12 дек 2025 | 15:25
  • 41027
  • 108
Ботев (Пловдив) понесе нов удар от ФИФА - броят на санкциите става притеснителен

  • 12 дек 2025 | 15:05
  • 21980
  • 27