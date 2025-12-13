Нов шанс за Михаил Антонио

Година след тежкия пътен инцидент Михаил Антонио е пред завръщане в големия футбол. 35-годишният нападател, който счупи бедрената си кост на четири места, когато управляваното от него Ferrari се блъсна в дърво през декември 2024 г., тренира с Лестър и може да възроди кариерата си в Чемпиъншип.

Сега, като свободен агент, бившият нападател на Уест Хам е под наблюдението на Марти Сифуентес, мениджърът на „лисиците“. Клубът обмисля привличането му предвид отсъствието на Патсън Дака, който скоро ще се присъедини към националния отбор на Замбия за Купата на африканските нации.

“Той се справя добре и е добро момче, което е хубаво да имаш в отбора. Физическата подготовка за мачовете е нещо, което ще отнеме време, защото той беше извън игра за дълъг период. Никога не е лесно и няма значение колко тренираш или се влагаш, защото нивото на игра е различно”, заяви испанският треньор пред BBC.

Той не успя да се завърне навреме в състава на Уест Хам и беше освободен след края на договора си през юни. Въпреки това той продължи да тренира с лондонския клуб и дори записа минути за отбора до 21 години в опит да възстанови състезателния си ритъм.

Националът на Ямайка официално се завърна в игра през лятото с националния отбор, а сега се надява да направи решителната стъпка към завръщане в английския футбол.

Опитът му е повече от доказан и може да бъде безценен за Лестър. Кариерата на Антонио включва цяло десетилетие в отбора на „чуковете“ от Уест Хем, статут на голмайстор на клуба в Премиър лийг с 68 гола в 268 мача, над 130 гола в повече от 550 мача през цялата му кариера.

Ако Лестър пристъпи към подписването на договор, Антонио може да намери в Чемпиъншип идеалната сцена, за да рестартира една история, която изглеждаше, че е приключила твърде рано, но всъщност може да получи изцяло нова и вълнуваща глава.