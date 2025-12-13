Милиони заявки за билети за Мондиал 2026!

Пет милиона заявки за билети за 24 часа за Мондиал 2026 са заваляли през последните 24 часа, което подчертава все по-растящия интерес към предстоящия форум. Фенове от над 200 държави и автономни територии през последното денонощие са регистрирали интереса да посетят мачове от световните футболни финали.

Търсенето се движи от атрактивни сблъсъци в груповата фаза, като двубоят между Колумбия и Португалия води класацията.

Съседни южноамерикански държави отбелязват ръст в интереса, докато шотландските фенове празнуват дългоочаквано завръщане на най-голямата сцена на световния футбол след 28 години отсъствие от Световни първенства. “Гайдарите” за последно играха на Мондиал 1998 във Франция и сега определено запалянковците от Острова нямат търпение да гледат любимците си на Световното в САЩ, Канада и Мексико.

Интересът към шампионата на планетата се подхранва и от факта, че самият турнир ще има революционен формат и за първи път ще видим, че турнирът ще се играе в три различни държави и ще се включат цели 48 отбора, като ще се проведе между 11-ти юни и 19-и юли идната година.

Освен срещата между Колумбия и Португалия (Маями, 27 юни) голям интерес отсега се очертава и за други срещи като Бразилия и Мароко (Ню Йорк Ню Джърси, 13 юни), Мексико и Република Корея (Гуадалахара, 18 юни), Еквадор и Германия (Ню Йорк Ню Джърси, 25 юни), Шотландия и Бразилия (Маями, 24 юни).

След 24 часа трите държави домакини водят класацията, като следващите десет водещи държави по местоживеене на подалите заявки за билети са Колумбия, Англия, Еквадор, Бразилия, Аржентина, Шотландия, Германия, Австралия, Франция и Панама.

Силното присъствие на южноамериканските съседи Колумбия, Еквадор, Бразилия и Аржентина, както и на централноамериканците от Панама, допълнително показва как Световното първенство по футбол на ФИФА 2026 завладява въображението в двете Америки. Присъствието на Шотландия в топ десет отразява вълнението на феновете да видят отбора отново на глобалната сцена за първи път от 28 години, като това допринася за нарастващите очаквания, че футболът ще обедини света в Северна Америка след шест месеца.

Фазата за билети чрез Жребия със случаен подбор остава отворена до вторник, 13 януари 2026 г. в 11:00 ET (17:00 CET), като моментът на подаване на заявката за билет в този период не влияе на шансовете за успех. Феновете са насърчени да се включат в жребия на FIFA.com/tickets за шанс да бъдат част от турнир, който обещава незабравими моменти, безпрецедентен мащаб и празник на футбола както никога досега.

По време на тази фаза на продажби феновете ще могат да избират кои мачове в съответната категория билети и броя билети за мач желаят да закупят, при спазване на ограниченията за домакинство. Билети ще бъдат налични и за покупка чрез FIFA Resale/Exchange Marketplace на FIFA.com/tickets, считано от идния понеделник – 15-и декември.

Организаторите на форума не предлагат само билети за турнира, но и различни пакети, които включват различни възможности за настаняване, транспорт, нощувки и др.

Като организация с нестопанска цел ФИФА обяви, че ще реинвестира приходите, които генерира от Световното първенство по футбол на ФИФА, за да подпомага развитието на футбола (мъжки, женски и юношески) в рамките на 211-те членуващи асоциации на ФИФА по света. Всъщност ФИФА очаква да реинвестира над 90% от планираните си инвестиции за цикъла 2023–2026 обратно в играта, с цел значително да ускори развитието на футбола по целия свят. Пълен преглед на инвестиционния бюджет на Световното първенство по футбол на ФИФА е наличен на FIFA.com.