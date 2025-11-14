Популярни
Тухел похвали дебютанта О'Райли

  • 14 ное 2025 | 02:16
  • 216
  • 0
Тухел похвали дебютанта О'Райли

Селекционерът на Англия Томас Тухел изрази задоволството си от окуражаващия дебют на Нико О'Райли при победата с 2:0 над Сърбия в снощната квалификация за Световното първенство. "Трите лъва" се наложиха с 2:0 на "Уембли", а левият бек на Манчестър Сити се включваше активно в атаките, като един негов удар доведе до откриващото попадение на Букайо Сака.

„Изградихме ядро от лидери в отбора, които поддържат стандартите и създават гостоприемна атмосфера за новите играчи в лагера, за да могат те да покажат най-добрата си версия. Нико направи фантастичен дебют. Изглежда много срамежлив, но е изключително интелигентен на терена и се адаптира толкова добре към всички нови неща, които изискахме от него. Това е възможно само ако се чувстваш добре в групата и заслугата за това е на всички", заяви Тухел.

„Голямо предизвикателство е да се конкурираш с Хари Кейн в момента – той е във формата на живота си. Неговата успеваемост пред гола е извънземна. Фил Фоудън може да бъде негов партньор и да споделя минути в решителни мачове. Идеята ми дойде преди няколко месеца. Надявах се да го повикам за първия лагер, но тогава той имаше труден период в Ман Сити. След това се завърна почти като осмица, но аз исках да го видя близо до противниковото наказателно поле, заобиколен от много трафик, и мисля, че се справи добре. В мачове, в които трябва да преодолеем дълбока защита, той винаги може да бъде вариант", обясни германският специалист.

„Искахме да имаме качество, въздействие и нова енергия от резервната скамейка, което и получихме. Създадохме шансове, полуположения и вкарахме два гола. Имаше моменти, в които трябваше да се защитаваме, за да опазим сухата си мрежа. През второто полувреме пресата не винаги беше правилна и позволихме на Сърбия да излиза от нея. Наложи се да вложим много интензивност, за да запазим чиста мрежа и да спечелим мача", добави Тухел.

Снимки: Gettyimages

