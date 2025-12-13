Палас може да попречи на Челси да вземе защитник на Спортинг

Челси се интересува от централния защитник на Спортинг Лисабон Усман Диоманде, но Кристъл Палас може да блокира трансфера, според Caught Offside.
Според източник, договорът на 22-годишния футболист включва клауза за освобождаване от 80 милиона евро. Тази цифра би могла да разубеди Кристъл Палас, но може да не е сериозен проблем за Челси. Според съобщенията, „орлите“ обмислят Диоманде като потенциален заместник на Марк Геи, чийто договор изтича през лятото на 2026 г.
Този сезон Диоманде е участвал в 11 мача във всички състезания, без да отбележи гол. Договорът му с клуба е до лятото на 2027 г. Според информация в Transfermarkt, пазарната му стойност е 45 милиона евро.