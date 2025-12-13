Икарди може да се завърне в Милано

Централният нападател на Галатасарай Мауро Икарди може да продължи кариерата си в Милан, твърди инсайдера Матео Морето в социалните мрежи.

32-годишният нападател беше предложен на „росонерите“ на фона на търсенето на подкрепления в атака и евентуален заместник на Сантяго Хименес. Самият Икарди не е изключил възможността да напусне истанбулския клуб, след като наскоро загуби мястото си в титулярния състав.

Аржентинецът играе за Галатасарай от юли 2023 г., когато премина от Интер за 10 млн евро. През този сезон Икарди изигра 20 мача на клубно ниво и отбеляза 7 гола за Галатасарай.

🚨 Galatasaray striker Mauro Icardi has been offered to Milan as the Italian club search for a forward replacement for Santiago Giménez.



Other attackers linked in recent months:



🔸 Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

🔸 Robert Lewandowski (Barcelona)

🔸 Federico Chiesa… pic.twitter.com/8YAguTkzgP — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 12, 2025