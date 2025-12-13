Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Икарди може да се завърне в Милано

Икарди може да се завърне в Милано

  • 13 дек 2025 | 05:54
  • 985
  • 1
Икарди може да се завърне в Милано

Централният нападател на Галатасарай Мауро Икарди може да продължи кариерата си в Милан, твърди инсайдера Матео Морето в социалните мрежи.

32-годишният нападател беше предложен на „росонерите“ на фона на търсенето на подкрепления в атака и евентуален заместник на Сантяго Хименес. Самият Икарди не е изключил възможността да напусне истанбулския клуб, след като наскоро загуби мястото си в титулярния състав.

Аржентинецът играе за Галатасарай от юли 2023 г., когато премина от Интер за 10 млн евро. През този сезон Икарди изигра 20 мача на клубно ниво и отбеляза 7 гола за Галатасарай.

