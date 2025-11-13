Популярни
Новото оръжие на Англия: чехлите, които стимулират ума и концентрацията

  • 13 ное 2025 | 11:56
  • 247
  • 0
Футболистите от националния отбор на Англия вече носят чехли Mind 001, за които се твърди, че стимулират умствената ловкост и концентрация. Доставени от спонсора Nike, те се смятат за голямото предимство на тима на Световното първенство през 2026 г. Играчите вече ги носят и са много убедени в ползата от тях. Селекционерът Томас Тухел обаче е доста резервиран.

“Не знам много за тези чехли - коментира треньорът. - Момчетата ми казаха, че могат да се концентрират по-добре по време на тренировки, ако носят тези обувки, и се надявам, че вярват в това. Може би най-важното е, че те вярват в това. Не познавам науката зад този вид обувки. Те отчаяно искат да ми кажат, но не съм имал време да разбера. Всички играчи ги носят“.

За ярко оцветените чехли на стойност 80 паунда Nike твърди, че те „подобряват предмачовата ви рутина с наука, която стимулира ума, като свързва сензорите на стъпалата с рецепторите в мозъка“.

Но германският селекционер не е особено убеден. Той предпочита да се фокусира върху медитацията и дихателните техники - неща, които 52-годишният треньор е научил в началото на мениджърската си кариера.

“Вярвам в позитивното мислене - убеден е Тухел. - На сто процента. Започнах медитация много преди да дойда в Челси. Трябва да го правя всеки ден, но не съм достатъчно дисциплиниран. Два пъти на ден би било идеално, но веднъж на ден се опитвам. Бих насърчил всеки да го прави. Мисля, че работи. Медитацията ми помага да се успокоя, да се концентрирам и да съм осъзнат. Не е като да го направиш и веднага да си помислиш: „О, уау!“. Изисква малко повече. Колкото по-често го правиш, толкова по-голям е ефектът. Освен това тук, в тренировъчния лагер, имаме д-р Сюзън Скот, която провежда фантастични дихателни сесии. Играчите са съгласни. Чувствам облекчение“.

Запитан какво го стресира най-много, германският специалист не се замисли дълго: „Журналистите! Но също така и играчи, спортни директори... хора като цяло... всичко свързано с футбола...“.

