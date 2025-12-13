Сега е времето Ливърпул да покаже, че трусът е приключил!

Ливърпул ще приеме Брайтън на стадион "Анфийлд" в мач от Премиър лийг на 13 декември 2025 г. Срещата е с начален час 17:00 и ще бъде ръководена от главния съдия Крейг Поусън. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в опит да подобрят позициите си в класирането на английския елит, като мачът се очертава да бъде изключително оспорван.

Разговорът между Слот и Салах даде резултат

Ливърпул и Брайтън се намират в непосредствена близост в класирането, като и двата отбора имат по 23 точки след 15 изиграни мача. Брайтън заема осмата позиция, докато "червените" са на десето място, като разликата между тях е само в головото съотношение. Гостите имат леко предимство с 25 отбелязани и 21 допуснати гола, докато домакините са с 24 отбелязани и 24 допуснати. Победа за който и да е от двата отбора би могла да ги изстреля към зоната на европейските турнири, тъй като средата на таблицата е изключително сгъстена. Този двубой има потенциала да бъде повратна точка в сезона и за двата тима.

Ливърпул отговори на всички проблеми с победа над Интер на "Сан Сиро", ВАР с важни намеси

Ливърпул идва след важна победа с 0:1 като гост на Интер в Шампионската лига на 09.12.2025 г. В Премиър лийг обаче "червените" записаха две последователни равенства - 3:3 срещу Лийдс (06.12.2025) и 1:1 срещу Съндърланд (03.12.2025). Преди това отборът постигна победа с 0:2 като гост на Уест Хам (30.11.2025), но претърпя тежко поражение с 1:4 от ПСВ Айндховен в Шампионската лига (26.11.2025). Брайтън, от своя страна, завърши наравно 1:1 с Уест Хам в последния си мач (07.12.2025), след като загуби с 3:4 от Астън Вила (03.12.2025). Преди това "чайките" записаха две последователни победи - 0:2 срещу Нотингам Форест (30.11.2025) и 2:1 срещу Брентфорд (22.11.2025), а преди това завършиха 0:0 с Кристъл Палас (09.11.2025). Двата отбора се намират в средата на класирането и този мач е от ключово значение за амбициите им.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Ливърпул има лек превес с три победи, едно равенство и една загуба. Последната среща между тях се състоя на 19 май 2025 г., когато Брайтън победи с 3:2 на своя стадион в мач от Премиър лийг. Преди това, на 2 ноември 2024 г., Ливърпул спечели с 2:1 на "Анфийлд" в първенството. Само няколко дни по-рано, на 30 октомври 2024 г., "червените" надделяха с 3:2 като гости в мач от Карабао Къп. На 31 март 2024 г. Ливърпул отново победи с 2:1 на своя стадион, а на 8 октомври 2023 г. двата отбора завършиха наравно 2:2 в Брайтън. Историята показва, че мачовете между тези два тима обикновено са резултатни и предлагат много голове.