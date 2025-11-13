Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Англия
  3. Геи и Скот отпаднаха от състава на Англия за днешния двубой

Геи и Скот отпаднаха от състава на Англия за днешния двубой

  • 13 ное 2025 | 16:16
  • 342
  • 0
Геи и Скот отпаднаха от състава на Англия за днешния двубой

Защитникът Марк Геи и халфът Алекс Скот отпаднаха от състава на английския национален отбор за мача срещу Сърбия тази вечер, който е от квалификациите за Световното първенство по футбол.

Полузащитникът на Борнемут получи първа повиквателна за "трите лъва" от селекционера Томас Тухел, но няма да има възможност да направи дебюта си довечера.

Геи от Кристал Палас също не е част от 23-мата избраници на германския специалист за двубоя срещу „плавите“. Той се включи в тренировъчния лагер на Англия за квалификациите, но продължава да се възстановява от контузия в крака.

Островитяните, които вече си осигуриха класиране за финалите на Мондиал 2026 след шест победи в шест мача от пресявките досега, приемат Сърбия тази вечер на „Уембли“, а в неделя ще гостуват на Албания за последния си двубой от квалификационната кампания. Скот и Геи има шанс да попаднат в групата за втория двубой, ако успеят дотогава да превъзмогнат проблемите си.

