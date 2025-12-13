ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

Популярни
  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 2938
  • 7
ЦСКА и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в осминафинален сблъсък за Купата на България. Двубоят на стадион "Васил Левски" е от 18:00 часа и ще бъде ръководен от Мариян Гребенчарски.

Преди седмица серията на "армейците" от осем поредни победи приключи, след като тимът на Христо Янев отстъпи на Черно море с 0:2 на "Тича". Сега "червените" ще бъдат пределно мотивирани да завършат календарната година подобаващо и да си осигурят място в следващия кръг на турнира.

"Железничарите" пък значително подобриха представянето си напоследък и записаха три успеха и едно равенство в последните си четири срещи в efbet Лига. Станислав Генчев ще направи всичко възможно да обърка сметките на своя противник и да изведе отбора си до четвъртфинал.

Любопитно е, че двамата треньори са се срещали общо четири пъти, а Христо Янев все още няма победа над сегашния наставник на "червено-черните". Последният от тези четири мача беше третият дебют на Янев начело на ЦСКА именно срещу Локомотив (Сф), като двубоят в квартал "Надежда" завърши 1:1.

26 Локомотив (София) 1:1 ЦСКА

В лагера на "червените" няма наказани играчи, като единствено Мартин Стойчев и Георги Чорбаджийски имат леки здравословни проблеми.

За гостите, след изтърпяно наказание, се завръща Райън Бидунга. Патрик-Габриел Галчев, който пропусна последните три срещи на своя тим заради контузия, е обратно в строя и ще бъде на разположение на Генчев. В лазарета на "железничарите" обаче остават Митко Митков, Симеон Славчев и Анте Аралица.

ЦСКА - Локомотив (София)

Начало: 18:00 часа
Съдия: Мариян Гребенчарски
Стадион: "Васил Левски", София

