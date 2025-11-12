Популярни
Рийс Джеймс: Опитваме да се подготвим за тежките условия, които ни очакват на Световното

  • 12 ное 2025 | 14:10
  • 209
  • 0
Рийс Джеймс: Опитваме да се подготвим за тежките условия, които ни очакват на Световното

Защитникът на националния тим по футбол на Англия Рийс Джеймс заяви, че той и съотборниците му трябва да се подготвят за „супер трудни условия“ на Световното първенство през 2026 година в Северна Америка, след като преживяха интензивни летни жеги по време на участието на Челси за Световното клубно първенство по-рано тази година.

Джеймс, който беше капитан на Челси по време на турнира, проведен в Съединените щати от 14 юни до 13 юли по време на гореща вълна във Филаделфия и гръмотевични бури в Шарлът, коментира, че Англия се готви за жегите на Мондиал 2026. Турнирът, в който ще се състезават 48 отбора, ще включва 104 мача в 16 градове-домакини в Канада, Мексико и Съединените щати - Далас, Хюстън, Маями, Атланта, Монтерей и Гуадалахара, където температурите през юни и юли често надвишават 33 градуса по Целзий и ще бъдат трудни за издържане.

„Всички са наясно с това. Опитваме се да се подготвим възможно най-добре. Условията за игра в такава жега са супер трудни. Особено за нас, играещи в Англия, няма подобно нещо“, каза Джеймс.

„Усещаш жегата в момента, в който излезеш от хотела. След като си там и колкото по-дълго си там, се адаптираш и се опитваш да ограничиш нещата, за които можеш да го направиш. По-късните начални часове на мачовете, когато не е толкова горещо и влажно, определено биха помогнали“, допълни футболистът.

Очаква се двубоите на места като Ванкувър, Сиатъл, Сан Франциско и Торонто да предложат по-меки условия по време на финалите на Световното първенство догодина. 25-годишният Рийс Джеймс обаче отбеляза, че лошото качество на терените би утежнило метеорологичните предизвикателства.

„Терените, когато бяхме там, също не бяха най-добрите и направиха ситуацията малко по-трудна. Но се надяваме, че до Световното първенство ще бъдат по-добре“, заяви още Джеймс.

Тимът на Англия ще бъде домакин на отбора Сърбия в четвъртък и ще гостува на състава на Албания в неделя в последните си два квалификационни мача за Мондиал 2026.

Снимки: Gettyimages

