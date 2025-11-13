Англия 1:0 Сърбия, пропуск на Кейн

Селекцията на Англия, която стана първият европейски отбор, гарантирал си класирането на Мондиал 2026, приема Сърбия на "Уембли" в двубой от квалификационна група "К". Резултатът е 1:0 след гол на Букайо Сака в 28-ата минута. "Трите лъва" ще се опитат да постигнат седма поредна победа и да продължат без допуснат гол. Двубоят обаче е много по-важен за отбора на Сърбия, който се бори с Албания за второто място, даващо право на участие на баражите. Преди срещите тази вечер албанците имат преднина от една точка.

Томас Тухел е направил три промени в сравнение с мача с Латвия. Нико О'Райли дебютира за националния отбор, започвайки отляво на отбраната. Рийс Джеймс е десен бек, а Маркъс Рашфорд стартира като ляво крило. Джуд Белингам, който пропусна последните четири срещи на "трите лъва" заради контузия в рамото, остава на пейката за началото. Морган Роджърс е предпочетен пред него и Фил Фоудън.

Новият селекционер на Сърбия Велко Паунович залага на четирима в защита и наситена халфова линия с петима играчи. Душан Влахович е на върха на атаката, а Костич и Живкович ще се опитат да му помагат по фланговете.

Двубоят започна на ниско темпо и без интересни ситуации. Домакините владееха повече топката и атакуваха, но нанесоха първия точен удар чак в 25-ата минута, когато Райс намери отляво Рашфорд, който се освободи и стреля, но право в ръцете на Райкович. Три минути след Англия взе преднина. Райс изпълни фал, стражът на Сърбия боксира, след което О'Райли нанесе удар, който бе блокиран. Топката стигна до Букайо Сака, който превъзходно засече от въздуха, стреляйки в далечния ъгъл.

В 42-рата минута Хари Кейн пропусна голяма възможност да удвои. Капитанът на Англия бе оставен непокрит на далечната греда и засече с глава центриране на Райс от корнер. Топката отскочи от земята и премина на сантиметри от целта.

Минута преди почивката и Пикфорд трябваше да се намесва след пряк свободен удар, изпълнен от Костич. След това и Роджърс имаше една добра възможност, но топката отново премина встрани от целта. Така, след като започна вяло, Англия вдигна оборотите и през втората част от първото полувреме показа част от качествата си

