Тухел повика Трафърд на мястото на Поуп

Вратарят на Манчестър Сити Джеймс Трафърд е повикан в английския национален отбор по футбол за предстоящите квалификации за Световното първенство през 2026 година, съобщиха от Футболната асоциация (ФА) на страната. Стражът на „гражданите“ ще замени Ник Поуп, който няма да бъде част от лагера на островитяните заради контузия. Освен него, съотборникът му в Нюкасъл - Антъни Гордън, също напусна подготовката на „трите лъва“ поради травма.

По-рано днес Трево Чалоба получи повиквателна от селекционера Томас Тухел. Първоначално се предполагаше, че той ще заеме мястото на защитника на Кристал Палас Марк Геи. На Геи обаче предстоят допълнителни изследвания, за да се установи дали ще може да бъде част от състава в последните мачове от пресявките за Мондиал 2026 и на този етап той остава сред избраниците на германския специалист.

Англия вече си осигури участието на финалите на Световната купа в САЩ, Канада и Мексико след 6 победи от 6 мача в група K. На тима от Острова остават две срещи до края на квалификационния цикъл - домакинство на Сърбия (13 ноември) и гостуване на Албания (16 ноември).

