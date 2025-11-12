Тухел: Не мисля за Световното и оставането ми след него не е актуална тема

Селекционерът на Англия Томас Тухел заяви, че все още не мисли за Световното първенство през следващата година и за състава, който ще избере, тъй като дотогава има много време. Германецът има договор до края на турнира и увери, че за момента темата за евентуалното му оставане изобщо не стои на дневен ред. "Трите лъва" вече се класираха за Мондиала, но им предстои да изиграят още два квалификационни мача - домакинско на Сърбия, което е утре, и гостуване на Албания.

“Знам доста за състава утре, но не и за този пез май или юни. Толкова много неща могат да се случат дотогава - контузии, спадове във формата, влизане на други играчи във форма. В момента не чувствам напрежение и не усещам Световното като нещо предстоящо. Дали мога да остана след това? Това не е някаква голяма тема. Всъщност изобщо не е тема.

Ще се изправим срещу един отбор и треньор, които са много патриотично настроени. Не трябва да си мислим, че ще имаме лесен мач заради това, че в предишния победихме с 5:0. Трябва да напомним на играчите, че трябваше да работят упорито, за да направят този резултат възможен. За Сърбия това е финал, така че ще видим най-добрата им страна. Утре ще имаме тест за гъвкавост и комуникация, защото не можем да предвидим откъде ще дойдат проблемите по отношение на атакуващата структура на противника”, заяви Тухел.

Германецът потвърди, че в момента капитанът на Кристъл Палас Марк Геи е единственият играч, който все още не тренира, но има шанс да е готов за мача с Албания.

"При Марк е много болезнено, но няма структурни увреждания, така че всичко е свързано с болката. Има възможност от ден на ден да има значително подобрение, така че работим реалистично за втория мач. Ако не е на тренировката в петък и не може да тренира в събота, тогава няма да го караме да пътува с нас и той, разбира се, ще получи почивка и лечение".

Снимки: Imago