  Чалоба заменя Геи в националния отбор на Англия

Чалоба заменя Геи в националния отбор на Англия

  • 11 ное 2025 | 11:10
  • 906
  • 0
Чалоба заменя Геи в националния отбор на Англия

Бранителят на Челси Трево Чалоба ще замени Марк Геи в националния отбор на Англия. Причината за това е, че капитанът на Кристъл Палас получи контузия в стъпалото още по време на мача с АЗ Алкмаар през миналата седмица. Томас Тухел го включи в състава си за квалификациите със Сърбия и Албания, но ще бъде освободен и неговото място ще заеме Чалоба.

Защитникът на Челси бе повикан от Тухел за първи път през май, след което записа дебют в контролата със Сенегал. Германецът има важна роля в кариерата му, тъй като той дебютира за лондончани именно под негово ръководство през 2021.

25-годишният Геи пък има 26 мача с екипа на английския национален отбор. Той дебютира при победата с 2:1 за "трите лъва" срещу Швейцария в контрола през 2022 година.

Вероятно в следващите дни Тухел ще трябва да направи и други промени, като се очаква Антъни Гордън и Ник Поуп също да отпаднат от състава.

Предстоящите мачове нямат особено значение за Англия, тъй като "трите лъва" вече си осигуриха класирането за Световното първенство през следващата година.

Снимки: Imago

