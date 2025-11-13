Пореден тежък удар за Наполи: още един ключов играч е аут за няколко месеца

Полузащитникът на Наполи Андре-Франк Замбо Ангиса е получил сериозна контузия и ще бъде извън терените между два и три месеца. Първоначално се появиха информации, че травмата на камерунеца не е сериозна, но от клуба излязоха със съобщение, че халфът е скъсал мускул на лявото бедро.

Замбо Ангиса е получил мускулната травма по време на лагера на националния отбор на Камерун и се завърна в Неапол за допълнителни тестове. Травмата му е подобна на тези на неговите съотборници в Наполи Кевин Де Бройне и Ромелу Лукаку, които също ги извадиха от игра за няколко месеца.

Камерунецът навършва 30 години в неделя и е ключова фигура за Наполи този сезон, като е отбелязал четири гола и е дал две асистенции в 15 мача между Серия "А" и Шампионската лига. Той дори беше избран за Играч на месеца в италианския елит за октомври.

