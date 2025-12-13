Салах и Роналдо - две неочаквано проблемни легенди

Гари Невил заяви, че изпитва съчувствие както към Мохамед Салах, така и към Ливърпул на фона на настоящия им спор, като оприличи ситуацията на напрегнатото напускане на Кристиано Роналдо от Манчестър Юнайтед през 2022 година.

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот проведе разговори със Салах в петък, за да определи дали нападателят ще вземе участие в мача срещу Брайтън в събота – последният му шанс да играе за Ливърпул тази година, преди да замине с националния отбор на Египет за Купата на африканските нации.

В крайна сметка бе решено Салах да бъде в групата за двубоя със „свраките“. Той беше оставен на пейката в три поредни мача, а след това изобщо не попадна в състава на Ливърпул за двубоя от Шампионската лига срещу Интер през седмицата, след като сензационното му интервю от миналата събота постави бъдещето му в клуба под сериозен въпрос.

Салах изрази публично недоволството си от решението на Слот да го остави извън състава след равенството 3:3 срещу Лийдс, където остана неизползвана резерва.

Преди три години Роналдо напусна Манчестър Юнайтед за втори път, след като разкритикува стандартите в клуба и отправи остри думи към тогавашния мениджър Ерик тен Хаг.

Невил разбира защо феновете на Ливърпул са били разочаровани от поведението на Салах, особено на фона на слабата форма на отбора, но подчертава, че статутът на звездните играчи не може да бъде пренебрегнат – и че Салах е заслужавал повече игрово време през последните седмици.

„Разбирам и двете страни“, каза той пред Sky Sports News. „Не бих гледал така на ситуацията, ако ставаше дума за обикновен играч. Но когато имаш футболист от такова ниво – почти най-добрият в света, а аз поставям Мо Салах в тази категория – понякога… не е задължително да приемаш това, което прави, защото Кристиано Роналдо го направи [в Юнайтед] и аз изобщо не го приех добре тогава. Смятам, че такива играчи имат отговорността да повличат всички след себе си.

Но подобно поведение не е необичайно за играч с такова качество и талант. Те често имат различен поглед върху нещата. Лесно е за мен, когато това се случва в Ливърпул, защото мога да се отпусна малко. Не бих го харесал, ако беше в моя клуб Манчестър Юнайтед – и не ми хареса преди няколко години, когато Кристиано даде онова голямо интервю.

Смятах, че беше грешно – грешно като момент и грешно като начин на поднасяне, така че разбирам защо феновете на Ливърпул са ядосани. Но аз коментирах мача срещу Лийдс и мислех, че Салах трябваше да влезе в игра – казах го и по време на коментара.

Разбирам защо той е бил разстроен, но разбирам и гледната точка на Ливърпул – те се чувстват подведени и смятат, че той е насочил прекалено много внимание към тях в момент, в който отборът преминава през труден период.

„Ако ставаше дума за играч, който няма таланта, опита и успехите на Мо Салах, мисля, че щеше да бъде изхвърлен много бързо“, продължи Невил. „Но когато си толкова изключителен, толкова талантлив и имаш присъствието на голям футболист, не приемаш да бъдеш оставян на пейката и да не влизаш в игра.

Играл съм с играчи, които бяха абсолютно същите и напускаха клуба веднага щом се стигнеше дотам.“

Снимки: Gettyimages