  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Конте: Хората си мислят, че грозното патенце може да стане лебед за един ден

Конте: Хората си мислят, че грозното патенце може да стане лебед за един ден

  • 9 ное 2025 | 20:08
  • 843
  • 0

Наставникът на Наполи Антонио Конте изрази голямото си разочарование от енергията, която тимът му показа при загубата с 0:2 в гостуването на Болоня. Той също така защити нападателя Расмус Хойлунд, въпреки че датчанинът не успя да се разпише за италианския шампион и в днешния двубой.

Болоня най-после спечели като домакин на Наполи, шампионът забрави какво е гол
Болоня най-после спечели като домакин на Наполи, шампионът забрави какво е гол

Болоня определено бяха по-енергични във всички отношения. Тъжното е, че те бяха по-гладни и по-ентусиазирани. Това е най-разочароващото нещо, което трябва да ни накара да размишляваме. Допуснахме петата си загуба от началото на сезона, което означава, че трябва да мислим още повече отколкото досега. Нека не забравяме, че Болоня играха в четвъртък, но бяха толкова надъхани. Докато мачът беше равностоен, едва поддържахме нужното ниво, след което рухнахме. Тъжно е, защото те определено имаха друго енергийно ниво, а ние се нуждаем от различна енергия от тази, която показваме от началото на сезона.

Нямам упреци към представянето на Хойлунд днес, може би той беше най-добрият ни играч. Бореше се и атакуваше пространствата, а на Йон Лукуми му беше трудно да го държи под контрол. Не е редно да се оценява даден нападател само в зависимост от това дали бележи. Разбира се, бяхме подготвили определени неща и трябваше да му окажем по-голяма подкрепа. В някои случаи той се обръщаше и задържаше топката, но днес отсъствахме навсякъде. Според мен той беше най-добрият ни футболист в този мач.

Разтревожен съм, не мога да го отрека. Ако отбор, който би трябвало да е големият фаворит за титлата, досега има пет загуби във всички турнири, значи има нещо грешно. Нека не забравяме, че при последния случай, в който Наполи спечели Скудетото, на следващия сезон тимът се срина. Хората си мислят, че грозното патенце може да стане лебед за един ден. Както съм казвал, постигнатото от нас през миналата кампания беше нещо изключително.

Това е различен сезон и работим, но според мен трябва да се запитаме дали го правим със същите ентусиазъм и желание от миналата година, когато искахме да се докажем, или лежим на стари лаври, защото хората ни смятат за фаворити. Енергията определено се промени тук. Не усещам позитивната енергия от миналия сезон. Момчетата напълно са наясно с това, защото им го повтарям от известно време. Натъжен съм, че не успях да променя тази енергия през последните четири месеца. Това означава, че не върша добра работа или някой не иска да ме слуша“, коментира Конте след днешната загуба.

Снимки: Gettyimages

