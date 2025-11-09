Конте: Хората си мислят, че грозното патенце може да стане лебед за един ден

Наставникът на Наполи Антонио Конте изрази голямото си разочарование от енергията, която тимът му показа при загубата с 0:2 в гостуването на Болоня. Той също така защити нападателя Расмус Хойлунд, въпреки че датчанинът не успя да се разпише за италианския шампион и в днешния двубой.

Болоня най-после спечели като домакин на Наполи, шампионът забрави какво е гол

„Болоня определено бяха по-енергични във всички отношения. Тъжното е, че те бяха по-гладни и по-ентусиазирани. Това е най-разочароващото нещо, което трябва да ни накара да размишляваме. Допуснахме петата си загуба от началото на сезона, което означава, че трябва да мислим още повече отколкото досега. Нека не забравяме, че Болоня играха в четвъртък, но бяха толкова надъхани. Докато мачът беше равностоен, едва поддържахме нужното ниво, след което рухнахме. Тъжно е, защото те определено имаха друго енергийно ниво, а ние се нуждаем от различна енергия от тази, която показваме от началото на сезона.

🇮🇹🎙️Conte: "Hats off to Vincenzo Italiano. Today they were superior in every aspect, especially in terms of heart, which is something I value deeply." pic.twitter.com/Ip70rTyCjA — Napoli Zone (@TheNapoliZone) November 9, 2025

Нямам упреци към представянето на Хойлунд днес, може би той беше най-добрият ни играч. Бореше се и атакуваше пространствата, а на Йон Лукуми му беше трудно да го държи под контрол. Не е редно да се оценява даден нападател само в зависимост от това дали бележи. Разбира се, бяхме подготвили определени неща и трябваше да му окажем по-голяма подкрепа. В някои случаи той се обръщаше и задържаше топката, но днес отсъствахме навсякъде. Според мен той беше най-добрият ни футболист в този мач.

🇮🇹🎙️Conte on Hojlund: "I actually thought he did well today, maybe even our best player. He held his own and fought hard. Of course, we had prepared certain things and needed to support him more. That’s where we were lacking." [@DAZN_IT] pic.twitter.com/qmGOcRnKNG — Napoli Zone (@TheNapoliZone) November 9, 2025

Разтревожен съм, не мога да го отрека. Ако отбор, който би трябвало да е големият фаворит за титлата, досега има пет загуби във всички турнири, значи има нещо грешно. Нека не забравяме, че при последния случай, в който Наполи спечели Скудетото, на следващия сезон тимът се срина. Хората си мислят, че грозното патенце може да стане лебед за един ден. Както съм казвал, постигнатото от нас през миналата кампания беше нещо изключително.

🚨🇮🇹 Antonio Conte after the 2-0 loss to Bologna: "I can’t help but be worried. Five defeats are especially a lot for a team labeled as the one that was supposed to win the championship." (@AlfredoPedulla) pic.twitter.com/c4d4EVDxrB — EuroFoot (@eurofootcom) November 9, 2025

Това е различен сезон и работим, но според мен трябва да се запитаме дали го правим със същите ентусиазъм и желание от миналата година, когато искахме да се докажем, или лежим на стари лаври, защото хората ни смятат за фаворити. Енергията определено се промени тук. Не усещам позитивната енергия от миналия сезон. Момчетата напълно са наясно с това, защото им го повтарям от известно време. Натъжен съм, че не успях да променя тази енергия през последните четири месеца. Това означава, че не върша добра работа или някой не иска да ме слуша“, коментира Конте след днешната загуба.

🎙️Conte "We don’t have the same positive energy we had last year. The players know exactly how I feel. It pains me that I haven’t been able to change that energy. Either I’m not doing a good job, or someone doesn’t want to listen." [@DAZN_IT] pic.twitter.com/zibKxWdAM3 — Napoli Zone (@TheNapoliZone) November 9, 2025

