Юноша от школата на Реал Мадрид титуляр срещу Алавес?

Младата надежда на Реал Мадрид Кастия Виктор Валдепеняс може да започне като титуляр срещу Алавес в неделя вечер, съобщава журналистът Хорхе Пикон.
Чаби Алонсо и Реал Мадрид се оказаха без нито един здрав ляв бек от първия отбор за двубоя срещу Алавес. Ферлан Менди е извън игра заради контузия, докато Алваро Карерас и Фран Гарсия са заплашени от отсъствие заради наказание. Давид Алаба, единственият друг защитник, който може да играе на този пост, също е контузен.
Дори авариен вариант за ляв бек като Едуардо Камавинга е контузен за сблъсъка на стадион „Мендисороса“, което оставя Алонсо практически без опции по левия фланг.
Валдепеняс има реален шанс да започне срещу Алавес, след като е впечатлил треньорския щаб по време на петъчната тренировка. По принцип той е централен защитник, но и преди е играл многократно като ляв бек, което го прави добра опция за Алонсо да изпробва на този фланг.
Остава да се види какво решение ще вземе треньорът за този мач, който според информации може да се окаже решаващ за бъдещето му в Реал Мадрид.
Снимки: Imago