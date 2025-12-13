Юноша от школата на Реал Мадрид титуляр срещу Алавес?

Младата надежда на Реал Мадрид Кастия Виктор Валдепеняс може да започне като титуляр срещу Алавес в неделя вечер, съобщава журналистът Хорхе Пикон.

🚨 JUST IN: Víctor Valdepeñas (CB/LB, 19yo) BERPELUANG BESAR menjadi STARTER di bek kiri melawan Alavés akhir pekan ini! ⏳🇪🇸 @JorgeCPicon pic.twitter.com/L6bF1AfMfy — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) December 13, 2025

Чаби Алонсо и Реал Мадрид се оказаха без нито един здрав ляв бек от първия отбор за двубоя срещу Алавес. Ферлан Менди е извън игра заради контузия, докато Алваро Карерас и Фран Гарсия са заплашени от отсъствие заради наказание. Давид Алаба, единственият друг защитник, който може да играе на този пост, също е контузен.

Дори авариен вариант за ляв бек като Едуардо Камавинга е контузен за сблъсъка на стадион „Мендисороса“, което оставя Алонсо практически без опции по левия фланг.

🚨 JUST IN: Víctor Valdepeñas has GOOD CHANCES to START at LB vs Alavés. @JorgeCPicon pic.twitter.com/txS05XTSOf — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 12, 2025

Валдепеняс има реален шанс да започне срещу Алавес, след като е впечатлил треньорския щаб по време на петъчната тренировка. По принцип той е централен защитник, но и преди е играл многократно като ляв бек, което го прави добра опция за Алонсо да изпробва на този фланг.

Остава да се види какво решение ще вземе треньорът за този мач, който според информации може да се окаже решаващ за бъдещето му в Реал Мадрид.

Следвай ни:

Снимки: Imago