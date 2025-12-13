Грипна епидемия и маски във Валенсия за гостуването на Атлетико

Случаите на грип, които засягат Валенсия, повлияха на групата и на предпазните мерки на отбора в навечерието на двубоя срещу Атлетико Мадрид на стадион „Рияд Метрополитано“ (събота, 15:00 ч.). Ситуацията наложи предприемането на засилени мерки, каквито се видяха и в някои моменти от сутрешната тренировка, проведена при закрити врата – особено когато част от футболистите бяха с предпазни маски при престой в затворени пространства като фитнеса.

По време на пътуването с автобуса към гарата за високоскоростния влак AVE голяма част от треньорския щаб – включително и старши треньорът – носеше маски, както и някои играчи, сред които Андре Алмейда и самият Гая. Въпреки че не тренира сутринта с групата заради симптомите, породени от вируса, Гая в крайна сметка се присъедини към пътуващата група. За разлика от него Риоха, който беше в сходна ситуация с левия бек, остана у дома, за да се възстанови и да предотврати нови заразявания.

Клубът вече се сблъска с подобен епизод по-рано през седмицата, когато Хави Гера бе принуден да остане вкъщи заради температура и неразположение. Полузащитникът се завърна към тренировките с отбора този петък след двудневно отсъствие, което е единственото облекчение в ден, белязан от съмнения, пише "Марка".

Участието му срещу Атлетико ще зависи от развитието в следващите часове, макар че при пристигането си на гара AVE „Хоакин Соролия“ във Валенсия той изглеждаше в добро състояние. Гая, който с добро настроение спря да раздаде автографи, отговори на въпроса дали ще може да играе с думите: „Не знам, да се надяваме, че да“, преди да се насочи към фоайето на гарата.

Треньорският щаб продължава да очаква оценката на медицинския екип относно вируса, който вече е засегнал поне трима футболисти. Предпазните мерки ще бъдат още по-строги по време на пътуването и лагера в Мадрид, където съставът ще споделя затворени пространства в автобус, влак и хотел. Натовареният календар – три мача в рамките на седмица, два в първенството и двубой за Купата на краля срещу Спортинг Хихон във вторник, засилва необходимостта от предотвратяване на по-нататъшно разпространение.

Към потвърденото отсъствие на Риоха се добавя и наказанието на Сесар Тарега, а Муктар Диахаби също остава извън групата, тъй като не е провел нито една тренировка през седмицата след месец отсъствие заради мускулна травма. Така Валенсия се отправя към гостуването, белязано от вируса и от несигурността около физическото състояние на няколко титуляри, както и от развитието на футболистите, които към момента не проявяват симптоми.

