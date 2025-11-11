Хойлунд трябваше да получи червен картон, призна шефът на съдиите в Италия

Шефът на съдиите в Италия Джанлука Роки призна, че нападателят на Наполи Расмус Хойлунд се е разминал с червен картон при загубата от Болоня с 0:2 в последния кръг на Серия "А". При една ситуация в мача датчанинът сръга с лакът в бедрата Люис Фъргюсън, след като беше фаулиран от противниковия капитан, но получи само жълт картон. Според бившия рефер до по-леката санкция се е стигнало заради неуместната реакция на шотландския халф.

“За нас това е изгонване, защото това поведение е абсолютно неприемливо. Вярно е, че Фъргюсън го задържа, но правилното решение щеше да е Хойлунд да бъде изгонен, а другият играч да получи жълт картон. В този случай дори няма нужда да се оценява силата на удара, защото един футболист не бива да има подобно отношение. Сериозната агресивна игра е нещо, което наказваме доста строго, а статистиката ни подкрепя, защото тези случаи намаляват. Този тип санкция е необходима, за да предпазваме играчите. Това, което малко не ми хареса, беше реакцията на Фъргюсън, защото чрез нея той попречи на ВАР да реагира. Ако получиш удар в ребрата, не е редно да се хванеш за лицето. През последните години идеята беше да се предпазват футболистите от удари в лицето, но тези правила предизвикват злоупотреба от страна на играчите, които се опитват да изкарват картони на своите колеги. В този случай допуснахме грешка, като не изгонихме Хойлунд, но до това се стигна точно заради поведението на Фъргюсън”, коментира Роки пред Open VAR.

Думите на ръководителя на съдиите намериха потвърждение от показания от предаването запис от разговора между главния рефер Даниеле Кифи и колегите му от ВАР. “Фъргюсън се държи за лицето, но нямаше контакт там, а само в ребрата”, се чува как обсъждат отговорниците за ВАР Франческо Меравиля и Давиде Маса, след което първият от тях се обръща към Кифи с думите: “Мога да потвърдя жълтия картон на Хойлунд. Фъргюсън го поваля на земята, след което идва посягането с ръка. Става въпрос за удар със средна сила в ребрата, но той е вследствие на първоначалния фал на съперника. Играчът на Болоня се държи за лицето, но ударът е в ребрата.”

