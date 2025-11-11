Лоботка ще поиска трансфер, ако Конте остане в Наполи, смята неговият агент

Футболният агент Бранислав Ясурек намекна, че неговият клиент и полузащитник на Наполи Станислав Лоботка може да поиска да напусне италианския шампион, ако Антонио Конте остане начело на тима и през следващия сезон. Като причина той посочи големите натоварвания, които опитният футболист понася в работата си с италианския специалист.

“Ако Стано спечели трета титла с Наполи, определено ще му бъде по-лесно да си тръгне, но не обичам да прогнозирам подобни неща. Вярно е, че има подобрен договор, но той е вече на 30 години, като ще бъде почти нереалистично за него да издържи физически на работата под ръководството на Конте още дълго време. Треньорът е брутално взискателен, като изискванията му по отношение на тичането са несравними. Също така е важно Наполи да вземе добри пари за Лоботка през следващото лято. Така че за мен е напълно логично да има негов трансфер през 2026-а. Стано е щастлив в Италия и му харесва там. Въпреки това, ако Конте остане в клуба още една година, мисля, че Лоботка ще ме накара да му потърся трансфер. При всички случаи, лятото все още е далеч”, коментира пред Sport24 Ясурек, който по-късно увери пред Radio CRC, че думите му са били извадени от контекст и са били в шеговит тон, като също така добави, че Конте бил като баща за Лоботка.

Междувременно, самият Лоботка също коментира темата за изтощителната работа под ръководството на Конте. “Каква почивка? При Конте следващият ни почивен ден ще бъде през май 2026-а, когато е последният ни мач за сезона”, пошегува се словашкият национал пред подкаста Iná liga, след което продължи: “Ако зависеше от Конте, щяхме да отидем на почивка всички заедно. Той изисква дисциплина и иска всички да споделят неговия манталитет. Не е лесно, когато имаш 25 играчи, но ключовото е всички да искат да печелят. Това е, което е от значение за него. Той е различен от всеки наставник, който съм имал. Учи те, че трябва да има смисъл от всеки метър, който пробягаш. Неговите тренировки са изтощителни физически и психически, но те подобряват. Когато всичко пасва, сякаш тимът става перфектна машина”.

Снимки: Gettyimages