Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Лоботка ще поиска трансфер, ако Конте остане в Наполи, смята неговият агент

Лоботка ще поиска трансфер, ако Конте остане в Наполи, смята неговият агент

  • 11 ное 2025 | 21:18
  • 1263
  • 0

Футболният агент Бранислав Ясурек намекна, че неговият клиент и полузащитник на Наполи Станислав Лоботка може да поиска да напусне италианския шампион, ако Антонио Конте остане начело на тима и през следващия сезон. Като причина той посочи големите натоварвания, които опитният футболист понася в работата си с италианския специалист.

“Ако Стано спечели трета титла с Наполи, определено ще му бъде по-лесно да си тръгне, но не обичам да прогнозирам подобни неща. Вярно е, че има подобрен договор, но той е вече на 30 години, като ще бъде почти нереалистично за него да издържи физически на работата под ръководството на Конте още дълго време. Треньорът е брутално взискателен, като изискванията му по отношение на тичането са несравними. Също така е важно Наполи да вземе добри пари за Лоботка през следващото лято. Така че за мен е напълно логично да има негов трансфер през 2026-а. Стано е щастлив в Италия и му харесва там. Въпреки това, ако Конте остане в клуба още една година, мисля, че Лоботка ще ме накара да му потърся трансфер. При всички случаи, лятото все още е далеч”, коментира пред Sport24 Ясурек, който по-късно увери пред Radio CRC, че думите му са били извадени от контекст и са били в шеговит тон, като също така добави, че Конте бил като баща за Лоботка.

Междувременно, самият Лоботка също коментира темата за изтощителната работа под ръководството на Конте. “Каква почивка? При Конте следващият ни почивен ден ще бъде през май 2026-а, когато е последният ни мач за сезона”, пошегува се словашкият национал пред подкаста Iná liga, след което продължи: “Ако зависеше от Конте, щяхме да отидем на почивка всички заедно. Той изисква дисциплина и иска всички да споделят неговия манталитет. Не е лесно, когато имаш 25 играчи, но ключовото е всички да искат да печелят. Това е, което е от значение за него. Той е различен от всеки наставник, който съм имал. Учи те, че трябва да има смисъл от всеки метър, който пробягаш. Неговите тренировки са изтощителни физически и психически, но те подобряват. Когато всичко пасва, сякаш тимът става перфектна машина”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Левандовски от Полша: Не бързам да решавам за бъдещето си

Левандовски от Полша: Не бързам да решавам за бъдещето си

  • 11 ное 2025 | 20:55
  • 531
  • 1
Италиански национал: Гатузо ни донесе спокойствие, преди това тимът беше обезсърчен

Италиански национал: Гатузо ни донесе спокойствие, преди това тимът беше обезсърчен

  • 11 ное 2025 | 20:38
  • 1397
  • 0
Известен испански лекар обясни за процедурата на Ямал и се усъмни в полезността й

Известен испански лекар обясни за процедурата на Ямал и се усъмни в полезността й

  • 11 ное 2025 | 20:22
  • 1150
  • 0
Ювентус повиши генералния си мениджър до изпълнителен директор

Ювентус повиши генералния си мениджър до изпълнителен директор

  • 11 ное 2025 | 19:55
  • 624
  • 0
Тен Хаг няма намерение да се връща в Аякс

Тен Хаг няма намерение да се връща в Аякс

  • 11 ное 2025 | 19:23
  • 1004
  • 0
Хойлунд трябваше да получи червен картон, призна шефът на съдиите в Италия

Хойлунд трябваше да получи червен картон, призна шефът на съдиите в Италия

  • 11 ное 2025 | 19:07
  • 2055
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 11763
  • 20
Апоел със солидна преднина на почивката в "Арена София"

Апоел със солидна преднина на почивката в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 21:53
  • 2573
  • 0
Следете Евролигата със Sportal.bg: Играят се пет мача

Следете Евролигата със Sportal.bg: Играят се пет мача

  • 11 ное 2025 | 22:00
  • 6605
  • 0
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 25752
  • 25
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 32881
  • 72
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 29859
  • 248