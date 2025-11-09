Болоня най-после спечели като домакин на Наполи, шампионът забрави какво е гол

Отборът на Болоня записа първия си домакински успех над Наполи от 2019 година насам, след като спечели днешния мач помежду им с 2:0. Така „рособлу“ са непобедени в последните си десет мача във всички турнири, а италианският шампион записа трети пореден двубой без отбелязан гол след нулевите ремита при домакинствата си на Комо и Айнтрахт (Франкфурт).

През първото полувреме нямаше много положения за гол, като си струва са се отбележи само ранната принудителна смяна на титулярния вратар на Болоня Лукаш Скорупски със 17-годишния Масимо Песина. Втората част пък започна по отличен начин за домакините, тъй като в 50-ата минута Тайс Далинга откри резултата с удар отблизо след подаване на Николо Камбиаги. В 66-ата минута Йон Лукуми подсигури успеха на тима със своя гол с глава, а Емил Холм записа четвъртата си асистенция в последните си пет шампионатни мача.

🚨🔻 Napoli's last 3 results...



⚖️ 0-0 draw vs Como

⚖️ 0-0 draw vs Frankfurt

❌ 2-0 loss vs Bologna



0 goals scored in 3 matches. pic.twitter.com/GhQXNKb97N — EuroFoot (@eurofootcom) November 9, 2025

Така Наполи остава на второто място в класирането с актив от 22 точки, отстъпвайки на лидера Милан само по голова разлика. Болоня пък се придвижи на четвъртата позиция със своите 21 пункта, колкото имат третият Интер и петият Рома преди днешните си мачове.

