Де Лаурентис опроверга слуховете и отсече: Горд съм, че до мен стои истински мъж като Конте

  • 10 ное 2025 | 21:25
  • 1659
  • 0

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис използва социалните мрежи, за да отхвърли категорично появилите се днес слухове, че е възможно да се стигне до раздяла между клуба и неговия наставник Антонио Конте. Шефът на “партенопеите” увери, че е горд да работи заедно с италианския специалист, който през миналия сезон направи отбора шампион в Серия "А".

В Наполи свикаха важна среща с Конте
В Наполи свикаха важна среща с Конте

“Прочетох приказките за оставката на Конте. Обичам социалните мрежи, защото те са съвременен и скоростен начин да изразяваш мислите си. Но вие знаете, че не винаги мислите са верни или споделими. Винаги е имало специална връзка между Конте и мен. На феновете, които са прочели някоя глупост, ще кажа следното: горд съм, че до мен, Наполи и играчите стои истински мъж като Антонио Конте, който е способен да пожертва всяка секунда от своя живот на професията си с крайни щедрост и отдаденост. Това е най-важната гаранция, която може да бъде дадена днес на един клуб, на неговите играчи и на взискателнифенове като тези на Наполи”, написа Де Лаурентис в профила си в Х.

Снимки: Gettyimages

