Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Опитът на Де Лаурентис не е дал резултат, напреженито между него и Конте остава

Опитът на Де Лаурентис не е дал резултат, напреженито между него и Конте остава

  • 11 ное 2025 | 11:50
  • 1076
  • 1

Твърдата заявка на президента на Наполи Аурелио де Лаурентис, че Антонио Конте ще остане начело на тима и суперлативите по негов адрес не са дали нужния резултат, а напрежението между двамата остава, твърди тази сутрин вестник “Гадзета дело Спорт”. Колоритният шеф на “партенопеите” използва социалните мрежи вчера, за да отхвърли появилите се спекулации в последните дни за възможна раздяла между наставника, известен със своя доста труден характер, и шампиона на Серия А.

Де Лаурентис опроверга слуховете и отсече: Горд съм, че до мен стои истински мъж като Конте
Де Лаурентис опроверга слуховете и отсече: Горд съм, че до мен стои истински мъж като Конте

Още след края на миналата кампания имаше много сериозни слухове, че Конте ще напусне “Диего Армандо Марадона, за да се завърне в Ювентус, но тогава Де Лаурентис успя да убеди наставника да остане след лична среща между двамата. “Партенопеите” направиха солидна селекция и успяха да привлекат футболисти за над 115 милиона евро. Наполи започна добре сезона, но в последните седмици нивото на отбора поспадна и те предадоха първото място в Серия А, но въпреки това продължават да са на две точки от челото на класирането, където отново се е настанил Интер.

В Наполи свикаха важна среща с Конте
В Наполи свикаха важна среща с Конте
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Вегхорст не е доволен от раздялата с Хейтинга

Вегхорст не е доволен от раздялата с Хейтинга

  • 11 ное 2025 | 06:33
  • 2927
  • 0
И Толисо изригна срещу съдийството на скандалното дерби между Лион и ПСЖ

И Толисо изригна срещу съдийството на скандалното дерби между Лион и ПСЖ

  • 11 ное 2025 | 05:05
  • 2774
  • 1
Джерард може да поеме Мидълзбро

Джерард може да поеме Мидълзбро

  • 11 ное 2025 | 04:35
  • 5528
  • 4
Президентът на Мексико смята, че страната ще бъде готова за Мондиала до няколко месеца

Президентът на Мексико смята, че страната ще бъде готова за Мондиала до няколко месеца

  • 11 ное 2025 | 04:14
  • 1884
  • 0
Зидан пред скорошно завръщане във футбола!

Зидан пред скорошно завръщане във футбола!

  • 11 ное 2025 | 02:29
  • 4719
  • 4
Френски журналист засипа с критики летен трансфер на ПСЖ

Френски журналист засипа с критики летен трансфер на ПСЖ

  • 11 ное 2025 | 01:52
  • 3208
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 8818
  • 10
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и отново отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и отново отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 2223
  • 3
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 9641
  • 28
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 12927
  • 4
Левски започва преговори с ключов играч

Левски започва преговори с ключов играч

  • 11 ное 2025 | 08:57
  • 11390
  • 17
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 4289
  • 0