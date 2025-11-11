Опитът на Де Лаурентис не е дал резултат, напреженито между него и Конте остава

Твърдата заявка на президента на Наполи Аурелио де Лаурентис, че Антонио Конте ще остане начело на тима и суперлативите по негов адрес не са дали нужния резултат, а напрежението между двамата остава, твърди тази сутрин вестник “Гадзета дело Спорт”. Колоритният шеф на “партенопеите” използва социалните мрежи вчера, за да отхвърли появилите се спекулации в последните дни за възможна раздяла между наставника, известен със своя доста труден характер, и шампиона на Серия А.

Де Лаурентис опроверга слуховете и отсече: Горд съм, че до мен стои истински мъж като Конте

Още след края на миналата кампания имаше много сериозни слухове, че Конте ще напусне “Диего Армандо Марадона, за да се завърне в Ювентус, но тогава Де Лаурентис успя да убеди наставника да остане след лична среща между двамата. “Партенопеите” направиха солидна селекция и успяха да привлекат футболисти за над 115 милиона евро. Наполи започна добре сезона, но в последните седмици нивото на отбора поспадна и те предадоха първото място в Серия А, но въпреки това продължават да са на две точки от челото на класирането, където отново се е настанил Интер.

В Наполи свикаха важна среща с Конте

