В Наполи свикаха важна среща с Конте

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте може да напусне клуба според журналиста Матео Морето. 56-годишният италианец днес е провел среща с клубното ръководство, като страните са обсъдили дали да продължат сътрудничеството си.

Конте: Хората си мислят, че грозното патенце може да стане лебед за един ден

Конте е начело на Наполи от лятото на 2024 г. Миналия сезон отборът спечели италианското първенство под негово ръководство. В неделя “партенопеите” допуснаха поражение с 0:2 от Болоня в 11-ия кръг на Серия "А". Това беше третата поредна загуба на точки за неаполитанците, като преди това съставът, воден от Конте, завърши наравно 0:0 с Комо в първенството и 0:0 с Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига. С 22 точки отборът е четвърти в класирането на Калчото.

🚨 Conte will meet with Napoli in the coming hours



They’ll meet to understand how and if they can keep moving forward together.



Together they’ll analyze all aspects of this delicate moment.



📰 @MatteMoretto pic.twitter.com/6ZkTHTBHsV — Italian Football TV (@IFTVofficial) November 10, 2025

