  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. В Наполи свикаха важна среща с Конте

В Наполи свикаха важна среща с Конте

  • 10 ное 2025 | 19:15
  • 577
  • 0

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте може да напусне клуба според журналиста Матео Морето. 56-годишният италианец днес е провел среща с клубното ръководство, като страните са обсъдили дали да продължат сътрудничеството си.

Конте: Хората си мислят, че грозното патенце може да стане лебед за един ден
Конте: Хората си мислят, че грозното патенце може да стане лебед за един ден

Конте е начело на Наполи от лятото на 2024 г. Миналия сезон отборът спечели италианското първенство под негово ръководство. В неделя “партенопеите” допуснаха поражение с 0:2 от Болоня в 11-ия кръг на Серия "А". Това беше третата поредна загуба на точки за неаполитанците, като преди това съставът, воден от Конте, завърши наравно 0:0 с Комо в първенството и 0:0 с Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига. С 22 точки отборът е четвърти в класирането на Калчото.

Снимки: Gettyimages

