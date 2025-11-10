В Наполи свикаха важна среща с Конте

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте може да напусне клуба според журналиста Матео Морето. 56-годишният италианец днес е провел среща с клубното ръководство, като страните са обсъдили дали да продължат сътрудничеството си.
Конте е начело на Наполи от лятото на 2024 г. Миналия сезон отборът спечели италианското първенство под негово ръководство. В неделя “партенопеите” допуснаха поражение с 0:2 от Болоня в 11-ия кръг на Серия "А". Това беше третата поредна загуба на точки за неаполитанците, като преди това съставът, воден от Конте, завърши наравно 0:0 с Комо в първенството и 0:0 с Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига. С 22 точки отборът е четвърти в класирането на Калчото.
Снимки: Gettyimages