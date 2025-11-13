Конте изненадващо си взе почивка от Наполи

Наставникът на Наполи Антонио Конте, чието бъдеще в последните дни е обект на сериозни спекулации, изненадващо си е взел няколко дни почивка по време на паузата за националните отбори, съобщават медиите в Италия. Наставникът ще прекара малко време със семейството си в Торино, а тренировките на "партенопеите" са поверени на неговия асистент Кристиан Стелини.

Официално съобщение от Наполи информира, че става въпрос за тридневно отсъствие на треньора, „вече планирано и съгласувано с клуба отдавна“. Този път обаче новината предизвика шум, тъй като идва след избухването на наставника срещу отбора след загубата от Болоня с 0:2 и след като президентът Аурелио Де Лаурентис трябваше да публикува дълъг пост в социалните мрежи, за да сложи край на слуховете за евентуална оставка на треньора.

Накратко, Конте ще се завърне в Неапол в началото на следващата седмица, когато постепенно ще започнат да се прибират и всички национални състезатели.

Опитът на Де Лаурентис не е дал резултат, напреженито между него и Конте остава

През последните дни позицията на клуба е неизменно ясна: всички подкрепят Конте. Сега от треньора и играчите зависи да преоткрият онази хармония и желание за обща борба, които липсваха в началото на сезона. Предстоящият цикъл от мачове ще бъде изключително тежък. В шампионата предстоят срещи с Аталанта, Рома и Ювентус, а в Шампионската лига – с Карабах и Бенфика.

Между тях е и мачът за Купата на Италия срещу Каляри. Следователно вече няма да има място за „гледане в собствената градинка“ или за "игра без сърце“. В Торино Конте презарежда батериите, за да се върне и да предаде на своите играчи необходимия заряд за преодоляване на препятствията. Целта е Наполи отново да заприлича на истински отбор, какъвто беше през миналия сезон.

