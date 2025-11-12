Играчи на Наполи са недоволни от тренировъчните методи на Конте

Някои футболисти на Наполи стават все по-недоволни от тренировъчните методи на старши треньора Антонио Конте, като едно от основните им притеснения е, че специалистът не предоставя седмични графици за плановете си за работа, твърди италианският вестник Il Mattino.

Играчите не само смятат, че ежедневната работа под ръководството на Конте е физически трудна, но са и разочаровани от програмата, която получават от наставника и неговия щаб. Всъщност наставникът не предоставя седмична или месечна програма, което затруднява някои от футболистите да организират личния си живот, а много от тях, особено тези, идващи от Премиър лийг, са свикнали с различен дългосрочна програма.

Снимки: Gettyimages