Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

ЦСКА 1948 измъкна победата срещу Славия след продължения и се класира напред за Купата - на живо с отзивите след 2:3
  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 4040
  • 20
Турнето на Лионел Меси в Индия започна по хаотичен начин, след като фенове изтръгнаха седалки, хвърляха предмети, нахлуха на терена и счупиха сцената след кратката поява на футболиста на стадион „Солт Лейк“ в Колката в събота.

Кадри на индийската новинарска агенция ANI показаха как стотици привърженици нахлуват на терена, рушат трибуните и демонтират мрежите на вратите на стадиона с капацитет 85 000 души.

Хиляди фенове са платили до 12 000 рупии (около 245 лева) за достъп до събитието. Според ANI обаче 38-годишният нападател на Аржентина и Интер Маями прекара едва 20 минути на стадиона, където е беше плътно заобиколен от голяма група хора, включително съотборниците му Луис Суарес и Родриго де Пол.

Последващ репортаж на ANI съобщи, че полицията е използвала „лека сила“, за да разпръсне тълпите, събрали се пред хотел „Хаят Риджънси Колката“, където Меси е отседнал по време на краткия си престой в града.

Меси започна своето тридневно турне в страната, което включва посещения в Хайдерабад, Мумбай и Ню Делхи.

Главният министър на щата Западен Бенгал, Мамата Банерджи, се извини на Меси в социалните мрежи и заяви, че е наредила разследване на инцидента.

„Дълбоко съм обезпокоена и шокирана от лошата организация, на която станахме свидетели днес на стадион „Солт Лейк“. Искрено се извинявам на Лионел Меси, както и на всички любители на спорта и негови фенове, за нещастния инцидент. Създавам анкетна комисия... комисията ще проведе подробно разследване на инцидента, ще установи отговорността и ще препоръча мерки за предотвратяване на подобни събития в бъдеще.“

Стадион „Солт Лейк“ беше домакин и на последната поява на Меси в Индия, когато той игра при победата на Аржентина с 1:0 над Венецуела през 2011 г.

Колката е столица на индийския щат Западен Бенгал и има значителна футболна фенска маса в нация, където крикетът е най-популярният спорт.

По-рано в събота Меси се появи виртуално, за да открие 21-метрова статуя в своя чест в Лейк Таун, Колката, изобразяваща го как държи трофея от Световното първенство през 2022 г. Паметникът беше изграден в рамките на четири седмици от екип от 45 души.

