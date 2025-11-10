Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Меси не казал на никой, че ще пристигне в Барселона, от каталунците все пак му засвидетелстваха уважение

Меси не казал на никой, че ще пристигне в Барселона, от каталунците все пак му засвидетелстваха уважение

  • 10 ное 2025 | 14:56
  • 277
  • 0

Малко по-рано днес Лионел Меси изненадващо се появи на обновения “Спотифай Камп Ноу” и публикува снимки в собствения си профил в “Инстаграм”. Тази визита изненада всички Барселона, тъй като никой от ръководството на клуба не е бил информиран за нея, съобщава местното издание “Спорт”. Аржентинската легенда е в Испания с националния отбор на Аржентина, който след няколко дни ще изиграе контрола с Ангола, а до тогава “албиселесте” ще се подготвят в Европа. Малко по-късно от каталунците все пак пуснаха официално съобщение, че легендата на тима в бил на клубното съоръжение спослание "Винаги си добре допъл в своя дом, Лео".

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Именно от това се е възползвал Меси, за да посети обновеното клубно съоръжение на каталунците, което все още очаква да приеме първия си двубой след голямата реконструкция, а едва миналият петък футболистите на Ханзи Флик проведоха първата си тренировка на официалния терен. Нежеланието на аржентинската легенда да комуникира своето посещение на “Спотифай Камп Ноу” е поредното доказателство за сериозния разрив между него и президента на клуба Жоан Лапорта. Още преди известно време се появиха информации, че аржентинецът продължава да е бесен на настоящия шеф за начина, по който бе принуден да напусне през 2021 година, когато седмици наред бе уверяван, че ще подпише нов договор, но в крайна сметка това не се случи.

Лапорта на няколко пъти се е опитва да поднови контактите си с Меси в опит да стопли отношения с него, но това така и не се е получило, а различни източници твърдят, че дори е възможно аржентинската легенда да подкрепи някой от противниците на Лапорта на изборите за президент на Барса през следващата година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Киву: Хареса ми желанието да доминираме

Киву: Хареса ми желанието да доминираме

  • 10 ное 2025 | 07:34
  • 1233
  • 0
Флик: Винаги е хубаво да спечелиш преди паузата

Флик: Винаги е хубаво да спечелиш преди паузата

  • 10 ное 2025 | 07:01
  • 2011
  • 0
Слот: Отмененият гол можеше да промени хода на мача

Слот: Отмененият гол можеше да промени хода на мача

  • 10 ное 2025 | 06:28
  • 5749
  • 8
Гасперини: Рома мечтае за Скудетото

Гасперини: Рома мечтае за Скудетото

  • 10 ное 2025 | 05:55
  • 2374
  • 0
Чаби Алонсо: Не сме в криза

Чаби Алонсо: Не сме в криза

  • 10 ное 2025 | 05:32
  • 3180
  • 4
Бернардо Силва стана третият играч с най-много мачове за Манчестър Сити в Премиър лийг

Бернардо Силва стана третият играч с най-много мачове за Манчестър Сити в Премиър лийг

  • 10 ное 2025 | 05:02
  • 2667
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 17710
  • 13
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 16362
  • 3
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 16915
  • 23
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 14418
  • 40
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 11769
  • 6
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 9989
  • 11