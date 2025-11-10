Меси не казал на никой, че ще пристигне в Барселона, от каталунците все пак му засвидетелстваха уважение

Малко по-рано днес Лионел Меси изненадващо се появи на обновения “Спотифай Камп Ноу” и публикува снимки в собствения си профил в “Инстаграм”. Тази визита изненада всички Барселона, тъй като никой от ръководството на клуба не е бил информиран за нея, съобщава местното издание “Спорт”. Аржентинската легенда е в Испания с националния отбор на Аржентина, който след няколко дни ще изиграе контрола с Ангола, а до тогава “албиселесте” ще се подготвят в Европа. Малко по-късно от каталунците все пак пуснаха официално съобщение, че легендата на тима в бил на клубното съоръжение спослание "Винаги си добре допъл в своя дом, Лео".

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

You're always welcome at your home, Leo. 💙❤️ pic.twitter.com/LUgD5D6Wdb — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 10, 2025

Именно от това се е възползвал Меси, за да посети обновеното клубно съоръжение на каталунците, което все още очаква да приеме първия си двубой след голямата реконструкция, а едва миналият петък футболистите на Ханзи Флик проведоха първата си тренировка на официалния терен. Нежеланието на аржентинската легенда да комуникира своето посещение на “Спотифай Камп Ноу” е поредното доказателство за сериозния разрив между него и президента на клуба Жоан Лапорта. Още преди известно време се появиха информации, че аржентинецът продължава да е бесен на настоящия шеф за начина, по който бе принуден да напусне през 2021 година, когато седмици наред бе уверяван, че ще подпише нов договор, но в крайна сметка това не се случи.

Лапорта на няколко пъти се е опитва да поднови контактите си с Меси в опит да стопли отношения с него, но това така и не се е получило, а различни източници твърдят, че дори е възможно аржентинската легенда да подкрепи някой от противниците на Лапорта на изборите за президент на Барса през следващата година.

