Ливърпул е отправил ново предложение към Конате, на “Анфийлд” са уверени, че ще преподпише

Ръководството на Ливърпул продължава да работи по евентуалния нов договор на Ибрахима Конате, въпреки че от началото на кампанията французинът не е най-добрата си форма. Настоящият му контракт изчита в края на сезона, а от няколко месеца се говори, че Реал Мадрид планира да го привлече като свободен агент през следващото лято.

Според “Екип” в последните дни ръководството не мърсисайдци е отправило ново предложение към Конате и неговия агент, като нагласите на “Анфийлд” са, че французинът ще преподпише и ще обвърже дългосрочно бъдещето си с Ливърпул.

Ибрахима Конате е твърд титуляр в селекцията на Арне Слот и от началото на сезона има 16 мача във всички турнири. Той обаче търпи доста критики за грешките, които допуска, и заради големия брой голове, които допуснаха шампионите в мачовете си до момента.

