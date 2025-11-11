Популярни
Ливърпул е отправил ново предложение към Конате, на “Анфийлд” са уверени, че ще преподпише

  • 11 ное 2025 | 12:01
  • 478
  • 0
Ръководството на Ливърпул продължава да работи по евентуалния нов договор на Ибрахима Конате, въпреки че от началото на кампанията французинът не е най-добрата си форма. Настоящият му контракт изчита в края на сезона, а от няколко месеца се говори, че Реал Мадрид планира да го привлече като свободен агент през следващото лято.

Според “Екип” в последните дни ръководството не мърсисайдци е отправило ново предложение към Конате и неговия агент, като нагласите на “Анфийлд” са, че французинът ще преподпише и ще обвърже дългосрочно бъдещето си с Ливърпул.

Ибрахима Конате е твърд титуляр в селекцията на Арне Слот и от началото на сезона има 16 мача във всички турнири. Той обаче търпи доста критики за грешките, които допуска, и заради големия брой голове, които допуснаха шампионите в мачовете си до момента.

