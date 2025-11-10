Дешан разкри от коя държава е бил потърсен и изключи да остане начело на Франция след Мондиала

Популярни
В интервю за TF1 селекционерът на Франция Дидие Дешан потвърди, че е имал разговори със саудитски клуб. Това е възможност, която може да го заинтересува след края на престоя му начело на „петлите“, за разлика от Ювентус и Бразилия. Както е известно, световният шампион от 2018 г. обяви през януари месец, че ще напусне Франция след края на Мондиал 2026 догодина.

Запитан от журналиста на TF1 Сабер Дефарж в рубриката „Вярно/Невярно“ на предаването "Téléfoot", Дешан призна, че наскоро е бил потърсен от саудитски клуб. "Имах контакти, не конкретно с тях, но те знаят моята ситуация“, коментира лаконично той, без да разкрива името на заинтересувания клуб. Световният шампион обаче не затвори вратата към Саудитска Арабия: "След предстоящите ангажименти ще бъда свободен и не си поставям никакви забрани“.

От друга страна, Дешан отрече, че е възможно завръщането му в Ювентус, както и че е имало интерес към него от страна на националния отбор на Бразилия.

По същия начин архитектът на световната титла от 2018 г. отхвърли възможността за изненадващо удължаване на договора си начело на "петлите“ в случай на нов триумф следващото лято в САЩ. "От момента, в който съм взел решение, не се отмятам от него. Това е ясно и категорично“, отсече той. Дешан е начело на Франция от лятото на 2012 г.

