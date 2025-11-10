Популярни
  Sportal.bg
  Футбол свят
  Свързван с Реал Мадрид и Барселона каза в кой английски клуб иска

Свързван с Реал Мадрид и Барселона каза в кой английски клуб иска

  10 ное 2025 | 15:05
  • 266
  • 0

Само три месеца след пристигането му в Леванте бъдещето на Карл Ета Ейонг вече преминава от слухове към конкретни действия. Според изданието GiveMeSport, което наскоро интервюира играча, ЦСКА (Москва) е отправил официална оферта на стойност 30 милиона евро за камерунския нападател. Тя обаче е била отхвърлена.

Цитираната медия обаче твърди, че самият Ета Ейонг няма интерес да играе в Русия, а мечтата му е да развие кариерата си в Испания или Англия. „Вярвам, че притежавам нужните качества, за да успея във Премиър лийг и че стилът ми се вписва добре в английския футбол. Би било мечта да играя за Челси“, споделя той в интервюто.

Въпреки това трябва да се отбележи, че съгласно разпоредбите на ФИФА 22-годишният нападател няма право да сменя отбора си до следващото лято. Причината е, че през този сезон той вече е играл за два различни клуба след трансфера си от Виляреал в Леванте, осъществен на 1 септември.

Освобождаващата клауза на Ета Ейонг е 30 милиона евро за испански клубове и 40 милиона за международен трансфер. От сумата, предложена от руския клуб, Леванте би получил 22,27 милиона евро.

Важно е да се припомнят и финансовите параметри по сделката. Ако трансферът е на стойност между 3 и 7,5 милиона евро, 80% от печалбата отива за Виляреал, а 20% за Леванте. При сума между 7,5 и 15 милиона, двете страни си поделят печалбата поравно (50/50). Ако сумата надхвърли 15 милиона, 80% са за Леванте и 20% за Виляреал. Във всички тези варианти Кадис - по-предишният му клуб, би получил 50% от сумата, която Виляреал прибере, освен ако „жълтата подводница“ не упражни правото си на първи отказ, заложено в договора.

Ейонг признава, че е поласкан от слуховете, които го свързват с Реал Мадрид и Барселона. „Това означава много, защото показва, че усилията ми дават резултат. Но сега трябва да продължа напред с Леванте и ще видим какво ще се случи в бъдеще“, подчертава той. Нападателят добавя: „Самуел Ето'о беше моят идол, а Левандовски винаги ме е вдъхновявал с начина си на движение и завършващ удар“.

В 12 мача през този сезон 22-годишният футболист е отбелязал шест гола и е направил три асистенции, като статистиката му се подобри значително, откакто носи екипа на Леванте. „Дойдох тук, за да играя редовно и да помогна на Леванте в ЛаЛига“, завършва той.

