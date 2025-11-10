Популярни
Флик: Винаги е хубаво да спечелиш преди паузата

  • 10 ное 2025 | 07:01
  • 428
  • 0

Треньорът на Барселона Ханзи Флик остана доволен след успеха с 4:2 над Селта на "Балаидос". Според него тази победа е много важна, защото идва точно преди паузата в първенството заради мачовете на националните отбори. Въпреки това той призна, че има и някои забележки към играчите си.

„Направихме добър мач, а през втората част се защитавахме по-добре. Футболът винаги е такъв. Няма значение какво си направил преди. Второто полувреме ни дава увереност за следващите мачове. Гледаме само себе си. Днес пресирахме добре и съм доволен от отбора. Ние се фокусираме върху себе си. Отново пресирахме добре и затова съм много щастлив. Винаги е хубаво да спечелиш преди паузата за националните отбори“, заяви Флик.

Той коментира и представянето на нападателя Роберт Левандовски, който бе над всички в този мач и отбеляза хеттрик.

„Твърде рано е да се каже. След контузията видях един различен, позитивен Левандовски, който се завърна по-рано от очакваното. Много е добре за неговата увереност, че вкара три гола. Той беше много важен за нас през миналия сезон“, допълни специалистът.

След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал
След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал

Той също така сподели мнението си за изгонването на Френки де Йонг.

„Той направи страхотен мач, контролираше играта. Много е важен за нас. Играе на невероятно ниво. Не е добре, че ще пропусне следващия мач; ще трябва да се справим с това. Ще видим дали Педри ще може да се завърне.

Важно е да се казват някои неща, но аз няма да го направя. Има твърде много шум около нас. Надяваме се контузените да се завърнат. Подобрихме се и сме на прав път. Ще анализираме днешния мач, защото не всичко беше перфектно“, завърши германецът.

Снимки: Gettyimages

