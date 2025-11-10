Тази победа дойде в идеалния момент, доволен е Лапорта

Президентът на Барселона Жоан Лапорта изрази своето задоволство от снощния успех с 4:2 над Селта, с който неговият тим скъси изоставането си от лидера в Ла Лига Реал Мадрид на три точки. Той също така за пореден път похвали наставника Ханзи Флик и младата звезда Ламин Ямал.

“Тази победа дойде в идеалния момент. Трябва да продължаваме по този начин, имаме добри усещания. Разполагаме с един феноменален треньор. Ламин? Стори ми се както винаги - един гений”, заяви лаконично Лапорта пред El Desmarque Cuatro на летището във Виго тази сутрин.

Снимки: Gettyimages