  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Тази победа дойде в идеалния момент, доволен е Лапорта

  • 10 ное 2025 | 20:52
  • 358
  • 1

Президентът на Барселона Жоан Лапорта изрази своето задоволство от снощния успех с 4:2 над Селта, с който неговият тим скъси изоставането си от лидера в Ла Лига Реал Мадрид на три точки. Той също така за пореден път похвали наставника Ханзи Флик и младата звезда Ламин Ямал.

След хеттрик на Левандовски и голово шоу Барселона скъси разликата с Реал
“Тази победа дойде в идеалния момент. Трябва да продължаваме по този начин, имаме добри усещания. Разполагаме с един феноменален треньор. Ламин? Стори ми се както винаги - един гений”, заяви лаконично Лапорта пред El Desmarque Cuatro на летището във Виго тази сутрин.

Снимки: Gettyimages

