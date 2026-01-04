Популярни
Дембеле реши дербито на Париж в полза на ПСЖ

  • 4 яну 2026 | 23:50
  • 1760
  • 0

Пари Сен Жермен спечели с 2:1 местното дерби с Париж ФК от 17-ия кръг на Лига 1. Възпитаниците на Луис Енрике първи откриха резултата чрез Дезире Дуе в 45-ата минута но гостите на "Парк де Пренс" изравниха в 45-ата минута с гол от дузпа на Вилем Гюбел. Победният гол за домакините отбеляза Усман Дембеле в 53-тата минута.

ПСЖ можеше да получи дузпа в 27-ата минута, когато Отавио препъна Дезире Дуе, но след намесата на ВАР бе решено, че дузпа няма, тъй като нарушението е извън наказателното поле.

Все пак в 45-ата минута резултатът бе открит в полза на домакините. Те отнеха топката в средата на терена, Фабиан Руис пусна извеждащ пас за Дезире Дуе, който хладнокръвно реализира за 1:0.

Париж ФК обаче се върна в мача в началото на втората част. В 51-вата минута бе отсъдена дузпа за изблъскване в гръб от страна на Иля Забарний срещу Алимани Гори, а Вилем Гюбел изпълни точно наказателния удар за 1:1.

Радостта на гостите обаче бе кратка и в 53-тата минута ПСЖ отново излезе напред в резултата. Усман Дембеле получи на дясното крило, напредна навътре към наказателното поле и стреля по земя, а след рикошет топката излъга вратаря и се озова в мрежата за 2:1.

Така ПСЖ спечели мача и се доближи само на точка от лидера Ланс, като вече има 39 в актива си. Париж ФК пък е точно над опасната зона на 15-ата позиция с 16 точки.

Снимки: Imago

