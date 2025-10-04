Краев и Апоел загубиха дербито за върха в Израел

Андриан Краев изигра цял мач при загубата на клубния си Апоел (Тел Авив) с 1:2 от тима на Апоел (Беер Шева) в дербито на 6-ия кръг от израелската Лигат ХаАл.

Поражението попречи на новаците да оглавят класирането, а вместо тях на върха застана днешният им съперник.

ההרכב שלנו הערב. בהצלחה ❤️ pic.twitter.com/CDLgbvuvsF — Hapoel Be'er Sheva 🇮🇱 (@HBS_FC) October 4, 2025

Иначе в срещата можеше да видим и още един българин в лицето на Йоан Стоянов, но той все още лекува контузия на коляното. Краев пък не записа името си сред голмайсторите, а вместо това в 70-ата минута си изкара жълт картон.

Съперниците си размениха по един гол съвсем в началото на мача. Домакините поведоха чрез Офир Давидзада в 5-ата минута, а в 8-ата Став Туриел възстанови равенството. Играчите от Беер Шева стигнаха до победния гол през втората част, когато четвърт час преди края на редовното време получиха правото да изпълнят дузпа. С 11-метровия наказателен удар се нагърби Дан Битон и той оформи крайния резултат в 74-ата минута.

Това бе последен мач за Апоел (Тел Авив) преди паузата за националните отбори и след подновяването на шампионата в Израел Краев и компания ще имат домакинство на градския съперник Макаби (Тел Авив).