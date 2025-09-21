Краев си изкара жълт картон в печеливша голеада за Апоел

Българинът Андриан Краев игра 72 минути при победата на клубния си Апоел (Тел Авив) с 6:2 срещу тима на Ашдод в срещата от 4-ия кръг на елитната израелска Лигат ХаАл. Благодарение на успеха Краев и компания, които са новаци, се изкачиха на второто място в класирането и имат две точки по-малко от лидера Макаби (Тел Авив), който няма грешка от началото на сезона.

Иначе Краев стартира срещата като титуляр и беше заменен през второто полувреме от халфа Ел Ям Канцеполски. За съжаление, българинът не успя да се разпише в срещата, а вместо това си изкара жълт картон.

Головете за победителите отбелязаха Даниел Дугах (7’), Роуи Алкокин (13’, 36’), Став Туриел (42’) и Чико (77’), като гостите бяха подкрепени и от един автогол на Карим Кимвуиди (29’). Интересното е, че Кимвуиди (1’) вкара и едно от двете почетни попадения за Ашдод, а другото бе дело на Жан Батум (49’).

В следващия си мач Краев и компания ще се изправят срещу своите съименници от Апоел (Хайфа), което ще стане на 27-и септември (събота).