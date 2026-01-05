Популярни
Стана ясна офертата Серхио Рамос за Севиля

  • 5 яну 2026 | 01:08
Група инвеститори, включваща Серхио Рамос, е готова да предложи 400 милиона евро за Севиля. Бившият защитник на Реал Мадрид и испанския национален отбор се е присъединил към желаещите да купят клуба от Аналусия, пише вестник "Марка" неделя.

Инвестиционната група е поверила на Рамос управлението на проекта за инвестицията. Серхио Рамос е от младежката академия на севилци. Той игра за клуба през 2004 и 2005 година, както и отново през 2023 и 2024 година.

Американски фонд също ще участва в евентуалната сделка, а офертата ще се състои в бъдещо придобиване на 100 процента от акционерния капитал на Севиля.

Намерението на ръководството на Севиля е чрез продажбата да се възстанови икономическия потенциал на клуба, който да се върне към спортните успехи възможно най-бързо. Покупката на клуба чрез заем, използван от групата инвеститори, може да се окаже сериозна пречка по осъществяване на сделката. Договорът трябва да премине и външен одит преди да бъде подписан от всички страни.

Снимки: Gettyimages

