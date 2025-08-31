Краев донесе точка на Апоел с гол в края

Андриан Краев вкара първия си гол в израелския футбол. Той се разписа за Апоел (Тел Авив) в 94-ата минута на гостуването на Макаби (Бней Реинех) и така донесе точка на своя тим за равенството 2:2. Отборът на българския национал игра с човек по-малко от 69-ата минута, когато Ксанде Силва бе изгонен. Апоел има четири точки след първите два мача в първенството.

Това е неговият първи гол от 22 февруари, когато вкара единственото си попадение в португалския футбол, разписвайки се за вече бившия си тим Каса Пия при победата с 1:0 над Жил Висенте.